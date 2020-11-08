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الرئاسة الجزائرية في بيان لها: الرئيس تبون وضعه الصحي في تحسن

بصدد استكمال بروتوكول العلاج

قال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم إن الرئيس عبدالمجيد تبون الموجود بألمانيا للعلاج من إصابة بفيروس كورونا المستجد، بصدد استكمال بروتوكول العلاج وحالته الصحية في تحسن.
وجاء في البيان: إن الطاقم الطبّي يؤكد أنّ رئيس الجمهورية، بصدد إتمام بروتوكول العلاج، وأنّ وضعه الصحي في تحسن إيجابي.
يشار إلى أن الرئيس تبون كان قد نقل إلى ألمانيا يوم 28 أكتوبر الماضي بنصيحة من الأطباء بالمستشفى العسكري بالعاصمة الجزائرية.

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الرئاسة الجزائرية في بيان لها: الرئيس تبون وضعه الصحي في تحسن
سبق

قال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم إن الرئيس عبدالمجيد تبون الموجود بألمانيا للعلاج من إصابة بفيروس كورونا المستجد، بصدد استكمال بروتوكول العلاج وحالته الصحية في تحسن.
وجاء في البيان: إن الطاقم الطبّي يؤكد أنّ رئيس الجمهورية، بصدد إتمام بروتوكول العلاج، وأنّ وضعه الصحي في تحسن إيجابي.
يشار إلى أن الرئيس تبون كان قد نقل إلى ألمانيا يوم 28 أكتوبر الماضي بنصيحة من الأطباء بالمستشفى العسكري بالعاصمة الجزائرية.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
07:33 PM

الرئاسة الجزائرية في بيان لها: الرئيس تبون وضعه الصحي في تحسن

بصدد استكمال بروتوكول العلاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم إن الرئيس عبدالمجيد تبون الموجود بألمانيا للعلاج من إصابة بفيروس كورونا المستجد، بصدد استكمال بروتوكول العلاج وحالته الصحية في تحسن.
وجاء في البيان: إن الطاقم الطبّي يؤكد أنّ رئيس الجمهورية، بصدد إتمام بروتوكول العلاج، وأنّ وضعه الصحي في تحسن إيجابي.
يشار إلى أن الرئيس تبون كان قد نقل إلى ألمانيا يوم 28 أكتوبر الماضي بنصيحة من الأطباء بالمستشفى العسكري بالعاصمة الجزائرية.

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