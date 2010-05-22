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أمانة جازان تصدر 1640 مخالفة للإجراءات الاحترازية لعدة منشآت بصبيا

بعد تنفيذ 67 ألف زيارة ميدانية لمراقبي صحة البيئة والأسواق بالمحافظة

أصدرت أمانة منطقة جازان؛ ممثلة في بلدية محافظة صبيا، خلال الشهر الماضي، 1638 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" وعدد من المخالفات الصحية الأخرى.

وقال رئيس بلدية صبيا المهندس هادي بن علي الدغريري: تلك المخالفات تم تسجيلها في أكثر من "67443" زيارة ميدانية، نفذها مراقبو صحة البيئة والأسواق بالمحافظة؛ لمتابعة تطبيق الاشتراطات والأنظمة الصحية على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.

وأشار إلى أهمية تلك الجولات في التأكد من التزام أصحاب المحلات من تطبيق الاشتراطات الصحية، عبر متابعة ورصد الفِرَق الميدانية التابعة للبلدية لنشاطات تلك المحلات، وتحرير المخالفات والإغلاق في حال عدم التقيد بالشكل الكامل من قِبَل المنشأة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وأكد "الدغريري" ضرورة تعاون أفراد المجتمع والتبليغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940؛ ليتم مباشرة الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

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أمانة جازان تصدر 1640 مخالفة للإجراءات الاحترازية لعدة منشآت بصبيا
سبق

أصدرت أمانة منطقة جازان؛ ممثلة في بلدية محافظة صبيا، خلال الشهر الماضي، 1638 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" وعدد من المخالفات الصحية الأخرى.

وقال رئيس بلدية صبيا المهندس هادي بن علي الدغريري: تلك المخالفات تم تسجيلها في أكثر من "67443" زيارة ميدانية، نفذها مراقبو صحة البيئة والأسواق بالمحافظة؛ لمتابعة تطبيق الاشتراطات والأنظمة الصحية على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.

وأشار إلى أهمية تلك الجولات في التأكد من التزام أصحاب المحلات من تطبيق الاشتراطات الصحية، عبر متابعة ورصد الفِرَق الميدانية التابعة للبلدية لنشاطات تلك المحلات، وتحرير المخالفات والإغلاق في حال عدم التقيد بالشكل الكامل من قِبَل المنشأة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وأكد "الدغريري" ضرورة تعاون أفراد المجتمع والتبليغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940؛ ليتم مباشرة الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
06:19 PM

أمانة جازان تصدر 1640 مخالفة للإجراءات الاحترازية لعدة منشآت بصبيا

بعد تنفيذ 67 ألف زيارة ميدانية لمراقبي صحة البيئة والأسواق بالمحافظة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - صبيا
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أصدرت أمانة منطقة جازان؛ ممثلة في بلدية محافظة صبيا، خلال الشهر الماضي، 1638 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" وعدد من المخالفات الصحية الأخرى.

وقال رئيس بلدية صبيا المهندس هادي بن علي الدغريري: تلك المخالفات تم تسجيلها في أكثر من "67443" زيارة ميدانية، نفذها مراقبو صحة البيئة والأسواق بالمحافظة؛ لمتابعة تطبيق الاشتراطات والأنظمة الصحية على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.

وأشار إلى أهمية تلك الجولات في التأكد من التزام أصحاب المحلات من تطبيق الاشتراطات الصحية، عبر متابعة ورصد الفِرَق الميدانية التابعة للبلدية لنشاطات تلك المحلات، وتحرير المخالفات والإغلاق في حال عدم التقيد بالشكل الكامل من قِبَل المنشأة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وأكد "الدغريري" ضرورة تعاون أفراد المجتمع والتبليغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940؛ ليتم مباشرة الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

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