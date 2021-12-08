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شراكة مجتمعية بين "صحة عسير" و"جمعية البر" بسراة عبيدة.. تتوج باتفاقية

لتوريد أجهزة غسيل كلوي جديدة لمستشفى الفرشة

استقبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، بمكتبه يوم أمس، ممثل جمعية البر الخيرية في سراة عبيدة صالح آل صويان.

وجرى خلال الاستقبال توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين صحة عسير والجمعية، لتوريد أجهزة غسيل كلوي جديدة لمستشفى الفرشة.

مثل "صحة عسير" في الاتفاقية المدير العام خالد بن عايض عسيري، فيما مثل الجمعية صالح آل صويان.

وتأتي الاتفاقية لرغبة الجمعية في تعزيز مساهمة القطاع "الأهلي والخيري" في التنمية الصحية وفقًا لرؤية المملكة العربية السعودية "٢٠٣٠"، وتمكينه لتقديم الدعم في الخدمات الصحية مشاركًا للقطاع الحكومي، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية، وتتكامل مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.

وتأتي الاتفاقية لتستثمر إمكانيات وقدرات كلا الطرفين فيما يحقق التكامل وينفع المجتمع ويخدم المواطنين من خلال تكفل جمعية البر الخيرية بسراة عبيدة، بتوريد عدد ثمانية أجهزة للغسيل الكلوي.

وقدم مدير عام "صحة عسير" شكره للجمعية على مبادرتهم ومشاركتهم المجتمعية.

حضر توقيع الاتفاقية مدير الشراكة المجتمعية بصحة عسير صالح الأحمري، ومدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى الفرشة حسن المالكي.

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شراكة مجتمعية بين "صحة عسير" و"جمعية البر" بسراة عبيدة.. تتوج باتفاقية
سبق

استقبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، بمكتبه يوم أمس، ممثل جمعية البر الخيرية في سراة عبيدة صالح آل صويان.

وجرى خلال الاستقبال توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين صحة عسير والجمعية، لتوريد أجهزة غسيل كلوي جديدة لمستشفى الفرشة.

مثل "صحة عسير" في الاتفاقية المدير العام خالد بن عايض عسيري، فيما مثل الجمعية صالح آل صويان.

وتأتي الاتفاقية لرغبة الجمعية في تعزيز مساهمة القطاع "الأهلي والخيري" في التنمية الصحية وفقًا لرؤية المملكة العربية السعودية "٢٠٣٠"، وتمكينه لتقديم الدعم في الخدمات الصحية مشاركًا للقطاع الحكومي، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية، وتتكامل مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.

وتأتي الاتفاقية لتستثمر إمكانيات وقدرات كلا الطرفين فيما يحقق التكامل وينفع المجتمع ويخدم المواطنين من خلال تكفل جمعية البر الخيرية بسراة عبيدة، بتوريد عدد ثمانية أجهزة للغسيل الكلوي.

وقدم مدير عام "صحة عسير" شكره للجمعية على مبادرتهم ومشاركتهم المجتمعية.

حضر توقيع الاتفاقية مدير الشراكة المجتمعية بصحة عسير صالح الأحمري، ومدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى الفرشة حسن المالكي.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
08:55 PM

شراكة مجتمعية بين "صحة عسير" و"جمعية البر" بسراة عبيدة.. تتوج باتفاقية

لتوريد أجهزة غسيل كلوي جديدة لمستشفى الفرشة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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استقبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، بمكتبه يوم أمس، ممثل جمعية البر الخيرية في سراة عبيدة صالح آل صويان.

وجرى خلال الاستقبال توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين صحة عسير والجمعية، لتوريد أجهزة غسيل كلوي جديدة لمستشفى الفرشة.

مثل "صحة عسير" في الاتفاقية المدير العام خالد بن عايض عسيري، فيما مثل الجمعية صالح آل صويان.

وتأتي الاتفاقية لرغبة الجمعية في تعزيز مساهمة القطاع "الأهلي والخيري" في التنمية الصحية وفقًا لرؤية المملكة العربية السعودية "٢٠٣٠"، وتمكينه لتقديم الدعم في الخدمات الصحية مشاركًا للقطاع الحكومي، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية، وتتكامل مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.

وتأتي الاتفاقية لتستثمر إمكانيات وقدرات كلا الطرفين فيما يحقق التكامل وينفع المجتمع ويخدم المواطنين من خلال تكفل جمعية البر الخيرية بسراة عبيدة، بتوريد عدد ثمانية أجهزة للغسيل الكلوي.

وقدم مدير عام "صحة عسير" شكره للجمعية على مبادرتهم ومشاركتهم المجتمعية.

حضر توقيع الاتفاقية مدير الشراكة المجتمعية بصحة عسير صالح الأحمري، ومدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى الفرشة حسن المالكي.

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