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"الحجرف": جولة ولي العهد الخليجية تعزز أواصر المودّة بين قيادات المجلس

أشار إلى أهمية توقيتها قبيل انطلاق أعمال الدورة 42 للمجلس الأعلى الأسبوع القادم

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن جولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لدول مجلس التعاون، تأتي انطلاقاً من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط المملكة بشقيقاتها دول المجلس، وتعزيزاً لأواصر المودّة والمحبة ووشائج القُربى التي تجمع بين قيادات ومواطني دول المجلس، وتنفيذاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لتطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، ودفعها نحو آفاق أرحب.

وبينّ أن الجولة الخليجية الميمونة تأتي تعزيزاً للآمال والتطلعات وترسيخاً للعلاقات المتميزة والوثيقة التي تجمع شعوب دول المجلس، مؤكّداً أن هذه الزيارات الأخوية لها دور بارز في تعزيز التنسيق المستمر ودفع وتيرة التعاون وتطوير آلياتها في جميع الميادين، لتحقيق مزيد من الرخاء والازدهار لشعوب المجلس، تعزيزاً للبيت الخليجي الكبير، وترسيخاً للتعاون في المجالات كافة وصوناً لمكتسباته وحماية لمصالح مواطنيه.

وأضاف أن توقيت الجولة الخليجية قبيل انطلاق أعمال الدورة 42 للمجلس الأعلى الأسبوع القادم إنما تعكس ما سيطرح من مواضيع ستؤدي بالتأكيد إلى مضاعفة الجهود في مجالات العمل الخليجي المشترك لخدمة المواطن الخليجي، وتدشين العقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون المباركة التي تشهد نهضة تنموية طموحة تحافظ على المكتسبات والمنجزات، وتبني للمستقبل وتحفظ لمجلس التعاون ودوله ومواطنيه الأمن والاستقرار و الرخاء، وتعزز مكانته الإقليمية والدولية كصوت للحكمة والسلام، داعياً المولى -عزّ وجلّ- أن يكلل جهود قادة دول المجلس لكل ما فيه خير وأمن ورخاء دول مجلس التعاون ومواطنيه.

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"الحجرف": جولة ولي العهد الخليجية تعزز أواصر المودّة بين قيادات المجلس
سبق

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن جولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لدول مجلس التعاون، تأتي انطلاقاً من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط المملكة بشقيقاتها دول المجلس، وتعزيزاً لأواصر المودّة والمحبة ووشائج القُربى التي تجمع بين قيادات ومواطني دول المجلس، وتنفيذاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لتطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، ودفعها نحو آفاق أرحب.

وبينّ أن الجولة الخليجية الميمونة تأتي تعزيزاً للآمال والتطلعات وترسيخاً للعلاقات المتميزة والوثيقة التي تجمع شعوب دول المجلس، مؤكّداً أن هذه الزيارات الأخوية لها دور بارز في تعزيز التنسيق المستمر ودفع وتيرة التعاون وتطوير آلياتها في جميع الميادين، لتحقيق مزيد من الرخاء والازدهار لشعوب المجلس، تعزيزاً للبيت الخليجي الكبير، وترسيخاً للتعاون في المجالات كافة وصوناً لمكتسباته وحماية لمصالح مواطنيه.

وأضاف أن توقيت الجولة الخليجية قبيل انطلاق أعمال الدورة 42 للمجلس الأعلى الأسبوع القادم إنما تعكس ما سيطرح من مواضيع ستؤدي بالتأكيد إلى مضاعفة الجهود في مجالات العمل الخليجي المشترك لخدمة المواطن الخليجي، وتدشين العقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون المباركة التي تشهد نهضة تنموية طموحة تحافظ على المكتسبات والمنجزات، وتبني للمستقبل وتحفظ لمجلس التعاون ودوله ومواطنيه الأمن والاستقرار و الرخاء، وتعزز مكانته الإقليمية والدولية كصوت للحكمة والسلام، داعياً المولى -عزّ وجلّ- أن يكلل جهود قادة دول المجلس لكل ما فيه خير وأمن ورخاء دول مجلس التعاون ومواطنيه.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
01:17 PM

"الحجرف": جولة ولي العهد الخليجية تعزز أواصر المودّة بين قيادات المجلس

أشار إلى أهمية توقيتها قبيل انطلاق أعمال الدورة 42 للمجلس الأعلى الأسبوع القادم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن جولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لدول مجلس التعاون، تأتي انطلاقاً من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط المملكة بشقيقاتها دول المجلس، وتعزيزاً لأواصر المودّة والمحبة ووشائج القُربى التي تجمع بين قيادات ومواطني دول المجلس، وتنفيذاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لتطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، ودفعها نحو آفاق أرحب.

وبينّ أن الجولة الخليجية الميمونة تأتي تعزيزاً للآمال والتطلعات وترسيخاً للعلاقات المتميزة والوثيقة التي تجمع شعوب دول المجلس، مؤكّداً أن هذه الزيارات الأخوية لها دور بارز في تعزيز التنسيق المستمر ودفع وتيرة التعاون وتطوير آلياتها في جميع الميادين، لتحقيق مزيد من الرخاء والازدهار لشعوب المجلس، تعزيزاً للبيت الخليجي الكبير، وترسيخاً للتعاون في المجالات كافة وصوناً لمكتسباته وحماية لمصالح مواطنيه.

وأضاف أن توقيت الجولة الخليجية قبيل انطلاق أعمال الدورة 42 للمجلس الأعلى الأسبوع القادم إنما تعكس ما سيطرح من مواضيع ستؤدي بالتأكيد إلى مضاعفة الجهود في مجالات العمل الخليجي المشترك لخدمة المواطن الخليجي، وتدشين العقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون المباركة التي تشهد نهضة تنموية طموحة تحافظ على المكتسبات والمنجزات، وتبني للمستقبل وتحفظ لمجلس التعاون ودوله ومواطنيه الأمن والاستقرار و الرخاء، وتعزز مكانته الإقليمية والدولية كصوت للحكمة والسلام، داعياً المولى -عزّ وجلّ- أن يكلل جهود قادة دول المجلس لكل ما فيه خير وأمن ورخاء دول مجلس التعاون ومواطنيه.

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