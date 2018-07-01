ضبط 19 شخصاً في خليتين لترويج المخدرات بحوزتهم 99 كجم حشيش و2.5 مليون حبة كبتاجون

بمكة المكرمة والرياض بالتعاون بين "المكافحة والجمارك"

تمكنت مكافحة المخدرات بمكة المكرمة من القبض على خلية تمتهن ترويج المواد المخدرة مكونة من (١٢) شخصا، بحوزتهم(٩٩) كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر و(٥٧٠) جراما من مادة الشبو المخدر و(٥١٥) حبة من حبوب الكبتاجون المحظورة.

كما تمكنت المكافحة بالرياض بالتعاون مع الجمارك من القبض على خلية تمتهن ترويج المواد المخدرة مكونة من (٧) أشخاص لإستقبالهم (٢,٦٢١,٠٨٦) حبة من حبوب الكبتاجون المحظورة سبق ضبطها من قبل جمرك الميناء الجاف بالرياض.