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العراق يدين أعمال الترويع الإسرائيلية في القدس

طالب بوقف الهجمات العدائية على الآمنين

أدانت الحكومة العراقيّة، اليوم (السبت) اقتحام القوّات الإسرائيليّة للمسجد الأقصى، وممارسة أعمال الترويع وبثِّ الذُعرِ بين صفوف المصلّينَ الفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية العراقية عبر موقعها على "تويتر": "نؤكد تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء القدس الشريف، ونطالبُ بوقفِ الهجمات العدائيّة على الآمنين".

الرئيسية/ أخبار العالم

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العراق يدين أعمال الترويع الإسرائيلية في القدس
سبق

أدانت الحكومة العراقيّة، اليوم (السبت) اقتحام القوّات الإسرائيليّة للمسجد الأقصى، وممارسة أعمال الترويع وبثِّ الذُعرِ بين صفوف المصلّينَ الفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية العراقية عبر موقعها على "تويتر": "نؤكد تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء القدس الشريف، ونطالبُ بوقفِ الهجمات العدائيّة على الآمنين".

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
03:27 PM

العراق يدين أعمال الترويع الإسرائيلية في القدس

طالب بوقف الهجمات العدائية على الآمنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدانت الحكومة العراقيّة، اليوم (السبت) اقتحام القوّات الإسرائيليّة للمسجد الأقصى، وممارسة أعمال الترويع وبثِّ الذُعرِ بين صفوف المصلّينَ الفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية العراقية عبر موقعها على "تويتر": "نؤكد تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء القدس الشريف، ونطالبُ بوقفِ الهجمات العدائيّة على الآمنين".

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