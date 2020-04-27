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ضبط عمالة وافدة حوّلت غرفة سكنية إلى منفذ لبيع التبغ والمعسل بالطائف

بعد جولة رقابية ميدانية لبلدية الهدا الفرعية لمتابعة الأنشطة الغذائية

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية الهدا الفرعية"، ومن خلال جولة رقابية ميدانية لمتابعة الأنشطة الغذائية، عن وجود غرفة سكنية تم تحويلها من قبل عمالة وافدة منفذاً لبيع "التبغ والمعسل" بشكلٍ غير نظامي.

واستغلت العمالة قرار إغلاق المحلات التي يعملون بها في تحويل عملية البيع من مساكنهم، ورفع لأسعار المنتجات.

وقد جرى إتلاف المضبوطات، وتسليم الموقع للشرطة، وذلك ضمن الإجراءات المُتخذة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

أمانة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط عمالة وافدة حوّلت غرفة سكنية إلى منفذ لبيع التبغ والمعسل بالطائف
سبق

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية الهدا الفرعية"، ومن خلال جولة رقابية ميدانية لمتابعة الأنشطة الغذائية، عن وجود غرفة سكنية تم تحويلها من قبل عمالة وافدة منفذاً لبيع "التبغ والمعسل" بشكلٍ غير نظامي.

واستغلت العمالة قرار إغلاق المحلات التي يعملون بها في تحويل عملية البيع من مساكنهم، ورفع لأسعار المنتجات.

وقد جرى إتلاف المضبوطات، وتسليم الموقع للشرطة، وذلك ضمن الإجراءات المُتخذة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
05:55 PM

ضبط عمالة وافدة حوّلت غرفة سكنية إلى منفذ لبيع التبغ والمعسل بالطائف

بعد جولة رقابية ميدانية لبلدية الهدا الفرعية لمتابعة الأنشطة الغذائية

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فهد العتيبي - الطائف
3
4,411

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية الهدا الفرعية"، ومن خلال جولة رقابية ميدانية لمتابعة الأنشطة الغذائية، عن وجود غرفة سكنية تم تحويلها من قبل عمالة وافدة منفذاً لبيع "التبغ والمعسل" بشكلٍ غير نظامي.

واستغلت العمالة قرار إغلاق المحلات التي يعملون بها في تحويل عملية البيع من مساكنهم، ورفع لأسعار المنتجات.

وقد جرى إتلاف المضبوطات، وتسليم الموقع للشرطة، وذلك ضمن الإجراءات المُتخذة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

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