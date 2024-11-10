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الأخضر الأولمبي يواصل إعداده في جدة .. والشهري يستدعي صولان

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء ، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة جدة، والذي يأتي في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو 2021 .

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، تركّزت في عددٍ من التمارين الدفاعية المتنوعة، كمران الدفاع ضد الكرات العرضية، ومران دفاع المنطقة، وأخيرًا مران على الضغط العالي.

من ناحية أخرى، التحق بمعسكر المنتخب السعودي اليوم الثلاثاء، لاعب خط الوسط رمزي صولان، بعد استدعائه من قِبل الجهاز الفني.


يُذكر أن الأخضر السعودي تحت 23 عامًا أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند يناير الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر الأولمبي يواصل إعداده في جدة .. والشهري يستدعي صولان
سبق

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء ، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة جدة، والذي يأتي في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو 2021 .

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، تركّزت في عددٍ من التمارين الدفاعية المتنوعة، كمران الدفاع ضد الكرات العرضية، ومران دفاع المنطقة، وأخيرًا مران على الضغط العالي.

من ناحية أخرى، التحق بمعسكر المنتخب السعودي اليوم الثلاثاء، لاعب خط الوسط رمزي صولان، بعد استدعائه من قِبل الجهاز الفني.


يُذكر أن الأخضر السعودي تحت 23 عامًا أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند يناير الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.


10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
11:07 PM

الأخضر الأولمبي يواصل إعداده في جدة .. والشهري يستدعي صولان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء ، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة جدة، والذي يأتي في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو 2021 .

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، تركّزت في عددٍ من التمارين الدفاعية المتنوعة، كمران الدفاع ضد الكرات العرضية، ومران دفاع المنطقة، وأخيرًا مران على الضغط العالي.

من ناحية أخرى، التحق بمعسكر المنتخب السعودي اليوم الثلاثاء، لاعب خط الوسط رمزي صولان، بعد استدعائه من قِبل الجهاز الفني.


يُذكر أن الأخضر السعودي تحت 23 عامًا أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند يناير الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.


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