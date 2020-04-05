النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"العبدالعالي": إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2385 حالة حتى الآن.. والوفيات 34 حالة

"الصحة": تسجيل 206 إصابات بـ"كورونا" في آخر 24 ساعة.. وحالات التعافي ترتفع لـ488

ألمانيا تسجل ثالث انخفاض على التوالي في إصابات "كورونا" اليومية

كوريا الجنوبية أكدت أنها شاركت ألمانيا خبراتها وتجربتها مع "كورونا"

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا زادت 5936 في الأربع والعشرين ساعة الماضية لتصل إلى 91714 اليوم الأحد في ثالث انخفاض في المعدل اليومي لحالات الإصابة الجديدة.

وينخفض رقم إصابات اليوم 146 حالة مقارنة مع 6082 حالة أمس السبت ونزولاً من 6174 حالة يوم الجمعة. وارتفع عدد الوفيات 184 حالة إلى 1342.

ووفق "رويترز"، كانت قد أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن بلادها تشارك خبراتها وتجربتها في مكافحة جائحة (كوفيد-19) مع ألمانيا خلال مؤتمر عبر الفيديو.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه خلال مؤتمر فيديو استغرق ساعتين، شرح المسؤولون الكوريون الجنوبيون برنامج مكافحة الفيروسات في البلاد والذي يتميز بتتبع المواطنين الخاضعين للحجر الصحي وفحصهم وتوفير العلاج السريع بما يتوافق مع البنية التحتية الطبية والاتصالات المتقدمة للبلاد.

وجاء ذلك بعد أن أعربت الحكومة الألمانية عن أملها في إرسال وفد لإلقاء نظرة مباشرة على جهود الاحتواء في كوريا الجنوبية، والتي اكتسبت مؤخرًا إشادة العالم؛ بسبب التراجع في عدد حالات الإصابة الجديدة وانخفاض نسبة الوفيات إلى حد كبير.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
ألمانيا تسجل ثالث انخفاض على التوالي في إصابات "كورونا" اليومية
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا زادت 5936 في الأربع والعشرين ساعة الماضية لتصل إلى 91714 اليوم الأحد في ثالث انخفاض في المعدل اليومي لحالات الإصابة الجديدة.

وينخفض رقم إصابات اليوم 146 حالة مقارنة مع 6082 حالة أمس السبت ونزولاً من 6174 حالة يوم الجمعة. وارتفع عدد الوفيات 184 حالة إلى 1342.

ووفق "رويترز"، كانت قد أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن بلادها تشارك خبراتها وتجربتها في مكافحة جائحة (كوفيد-19) مع ألمانيا خلال مؤتمر عبر الفيديو.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه خلال مؤتمر فيديو استغرق ساعتين، شرح المسؤولون الكوريون الجنوبيون برنامج مكافحة الفيروسات في البلاد والذي يتميز بتتبع المواطنين الخاضعين للحجر الصحي وفحصهم وتوفير العلاج السريع بما يتوافق مع البنية التحتية الطبية والاتصالات المتقدمة للبلاد.

وجاء ذلك بعد أن أعربت الحكومة الألمانية عن أملها في إرسال وفد لإلقاء نظرة مباشرة على جهود الاحتواء في كوريا الجنوبية، والتي اكتسبت مؤخرًا إشادة العالم؛ بسبب التراجع في عدد حالات الإصابة الجديدة وانخفاض نسبة الوفيات إلى حد كبير.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
03:01 PM

ألمانيا تسجل ثالث انخفاض على التوالي في إصابات "كورونا" اليومية

كوريا الجنوبية أكدت أنها شاركت ألمانيا خبراتها وتجربتها مع "كورونا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,017

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا زادت 5936 في الأربع والعشرين ساعة الماضية لتصل إلى 91714 اليوم الأحد في ثالث انخفاض في المعدل اليومي لحالات الإصابة الجديدة.

وينخفض رقم إصابات اليوم 146 حالة مقارنة مع 6082 حالة أمس السبت ونزولاً من 6174 حالة يوم الجمعة. وارتفع عدد الوفيات 184 حالة إلى 1342.

ووفق "رويترز"، كانت قد أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن بلادها تشارك خبراتها وتجربتها في مكافحة جائحة (كوفيد-19) مع ألمانيا خلال مؤتمر عبر الفيديو.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه خلال مؤتمر فيديو استغرق ساعتين، شرح المسؤولون الكوريون الجنوبيون برنامج مكافحة الفيروسات في البلاد والذي يتميز بتتبع المواطنين الخاضعين للحجر الصحي وفحصهم وتوفير العلاج السريع بما يتوافق مع البنية التحتية الطبية والاتصالات المتقدمة للبلاد.

وجاء ذلك بعد أن أعربت الحكومة الألمانية عن أملها في إرسال وفد لإلقاء نظرة مباشرة على جهود الاحتواء في كوريا الجنوبية، والتي اكتسبت مؤخرًا إشادة العالم؛ بسبب التراجع في عدد حالات الإصابة الجديدة وانخفاض نسبة الوفيات إلى حد كبير.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,889
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,865
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,571
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,910

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة