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ذروتها وشدتها هنا.. المسند: اليوم أول الحالة المطرية السادسة

قال: متوقع أن تكون الرياح نشطة وقد تثير الغبار على القطاع الغربي

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأول من الحالة المطرية السادسة في هذا الموسم، ومن المتوقع أن تحظى أجزاء من مناطق #المدينة #مكة #حائل #تبوك #الجوف #القصيم #الحدود_الشمالية بأمطار شتوية متفرقة.


وأضاف عبر حسابه في تويتر: ذروتها وشدتها وغزارتها قد تكون في حدود مثلث #المدينة #ينبع #رابغ وعليه وجب التنبيه.

وتابع: متوقع أن تكون الرياح نشطة وقد تثير بعض #الغبار خاصة الرياح الشرقية (رياح الصبا) على القطاع الغربي من #السعودية.

وأردف: كتلة هوائية آسيوية قارية باردة تتوغل ناحية أجواء #السعودية من الباب الشمالي الشرقي، تهوي بدرجة حرارة #رفحاء إلى الصفر المئوي فجر اليوم.

تعتبر الموجة الباردة الحالية هي الأولى في هذا الموسم، وتعتبر ضعيفة إلى متوسطة الشدة.

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ذروتها وشدتها هنا.. المسند: اليوم أول الحالة المطرية السادسة
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأول من الحالة المطرية السادسة في هذا الموسم، ومن المتوقع أن تحظى أجزاء من مناطق #المدينة #مكة #حائل #تبوك #الجوف #القصيم #الحدود_الشمالية بأمطار شتوية متفرقة.


وأضاف عبر حسابه في تويتر: ذروتها وشدتها وغزارتها قد تكون في حدود مثلث #المدينة #ينبع #رابغ وعليه وجب التنبيه.

وتابع: متوقع أن تكون الرياح نشطة وقد تثير بعض #الغبار خاصة الرياح الشرقية (رياح الصبا) على القطاع الغربي من #السعودية.

وأردف: كتلة هوائية آسيوية قارية باردة تتوغل ناحية أجواء #السعودية من الباب الشمالي الشرقي، تهوي بدرجة حرارة #رفحاء إلى الصفر المئوي فجر اليوم.

تعتبر الموجة الباردة الحالية هي الأولى في هذا الموسم، وتعتبر ضعيفة إلى متوسطة الشدة.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
11:50 AM

ذروتها وشدتها هنا.. المسند: اليوم أول الحالة المطرية السادسة

قال: متوقع أن تكون الرياح نشطة وقد تثير الغبار على القطاع الغربي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأول من الحالة المطرية السادسة في هذا الموسم، ومن المتوقع أن تحظى أجزاء من مناطق #المدينة #مكة #حائل #تبوك #الجوف #القصيم #الحدود_الشمالية بأمطار شتوية متفرقة.


وأضاف عبر حسابه في تويتر: ذروتها وشدتها وغزارتها قد تكون في حدود مثلث #المدينة #ينبع #رابغ وعليه وجب التنبيه.

وتابع: متوقع أن تكون الرياح نشطة وقد تثير بعض #الغبار خاصة الرياح الشرقية (رياح الصبا) على القطاع الغربي من #السعودية.

وأردف: كتلة هوائية آسيوية قارية باردة تتوغل ناحية أجواء #السعودية من الباب الشمالي الشرقي، تهوي بدرجة حرارة #رفحاء إلى الصفر المئوي فجر اليوم.

تعتبر الموجة الباردة الحالية هي الأولى في هذا الموسم، وتعتبر ضعيفة إلى متوسطة الشدة.

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