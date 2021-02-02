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فشل المرشحين للمجلس الرئاسي الليبي في الحصول على النسبة المطلوبة

في نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار الوطني

‬أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي على مناصب المجلس الرئاسي، بعد انتهاء عملية العدّ وجمع النتائج.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز: إن أياً من المرشحين لم يحصل على نسبة الـ70% وبالتالي سيتم الدخول في نظام القوائم.

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فشل المرشحين للمجلس الرئاسي الليبي في الحصول على النسبة المطلوبة
سبق

‬أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي على مناصب المجلس الرئاسي، بعد انتهاء عملية العدّ وجمع النتائج.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز: إن أياً من المرشحين لم يحصل على نسبة الـ70% وبالتالي سيتم الدخول في نظام القوائم.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
06:38 PM

فشل المرشحين للمجلس الرئاسي الليبي في الحصول على النسبة المطلوبة

في نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار الوطني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي على مناصب المجلس الرئاسي، بعد انتهاء عملية العدّ وجمع النتائج.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز: إن أياً من المرشحين لم يحصل على نسبة الـ70% وبالتالي سيتم الدخول في نظام القوائم.

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