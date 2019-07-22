النفط يرتفع وسط زيادة التوترات عقب احتجاز الناقلة البريطانية

بلغت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 62.98 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، وسط زيادة التوترات في الشرق الأوسط عقب احتجاز الجيش الإيراني ناقلة بريطانية قبل أيام.

ووفق ما نقلته "رويترز" بحلول الساعة 00:42 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 51 سنتاً أو 0.8 بالمئة إلى 62.98 دولار للبرميل بعدما لامس 63.47 دولار في وقت سابق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 15 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 55.78 دولار.

وتراجع الخام الأمريكي أكثر من 7 بالمئة وانخفض "برنت" أكثر من 6 بالمئة الأسبوع الماضي.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد قال إنه احتجز ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في الخليج بعدما احتجزت قوات بريطانية ناقلة إيرانية في وقتٍ سابقٍ من يوليو؛ ما زاد التوتر في الممر الملاحي الحيوي لشحن الخام.

وتدرس بريطانيا الإجراءات التي ستتخذها في أزمة احتجاز الناقلة ويبدو أنها لا تملك خيارات مناسبة تذكر بعدما كشف تسجيل أن الجيش الإيراني تجاهل سفينة حربية بريطانية لدى هبوطه على ظهر الناقلة قبل ثلاثة أيام.

وذكر مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي؛ أنها سترأس اجتماعاً للجنة الحكومية للاستجابة للطوارئ، صباح اليوم الإثنين، لبحث الأزمة.