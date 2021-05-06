احتفل الملازم أبو القاسم هادي يحيى حكمي بتخرجه في كلية الملك فهد الأمنية في برنامجها التأهيلي للضباط الجامعيين بدفعتها 50 برتبة ملازم.
"الحكمي" يحتفل بتخرجه بالدفعة الـ50 من الكلية الأمنية
احتفل الملازم أبو القاسم هادي يحيى حكمي بتخرجه في كلية الملك فهد الأمنية في برنامجها التأهيلي للضباط الجامعيين بدفعتها 50 برتبة ملازم.
اعلان
"الحكمي" يحتفل بتخرجه بالدفعة الـ50 من الكلية الأمنيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-06
06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
12:12 AM
"الحكمي" يحتفل بتخرجه بالدفعة الـ50 من الكلية الأمنية
احتفل الملازم أبو القاسم هادي يحيى حكمي بتخرجه في كلية الملك فهد الأمنية في برنامجها التأهيلي للضباط الجامعيين بدفعتها 50 برتبة ملازم.
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
11,594
2.5 مليار ..
30 يناير
13,385
91 مليار ..
29 يناير
30,995
70 مليار ..
26 أكتوبر
31,862
الجهل لا يحمي المشاهير
محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟
حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية
غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟
نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة
بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟
عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم
مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية
عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار
علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى
عبدالمحسن الحارثي