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الشباب يسقط أبها "وديًا" .. ويستعد للقاء الفيصلي

كسب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب نظيره أبها "وديًا" ، اليوم السبت، بهدفين دون مقابل، سجلهما هتان باهبري وعلي مجرشي، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

ويكثف الشباب تحضيراته خلال فترة التوقف الجارية قبل استئناف الدوري لمواجهة الفيصلي، فيما يلاقي أبها نظيره الأهلي ، لحساب الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب أبها

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يسقط أبها "وديًا" .. ويستعد للقاء الفيصلي
سبق

كسب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب نظيره أبها "وديًا" ، اليوم السبت، بهدفين دون مقابل، سجلهما هتان باهبري وعلي مجرشي، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

ويكثف الشباب تحضيراته خلال فترة التوقف الجارية قبل استئناف الدوري لمواجهة الفيصلي، فيما يلاقي أبها نظيره الأهلي ، لحساب الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
10:56 PM

الشباب يسقط أبها "وديًا" .. ويستعد للقاء الفيصلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كسب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب نظيره أبها "وديًا" ، اليوم السبت، بهدفين دون مقابل، سجلهما هتان باهبري وعلي مجرشي، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

ويكثف الشباب تحضيراته خلال فترة التوقف الجارية قبل استئناف الدوري لمواجهة الفيصلي، فيما يلاقي أبها نظيره الأهلي ، لحساب الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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