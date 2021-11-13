الشباب يسقط أبها "وديًا" .. ويستعد للقاء الفيصلي

كسب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب نظيره أبها "وديًا" ، اليوم السبت، بهدفين دون مقابل، سجلهما هتان باهبري وعلي مجرشي، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.



ويكثف الشباب تحضيراته خلال فترة التوقف الجارية قبل استئناف الدوري لمواجهة الفيصلي، فيما يلاقي أبها نظيره الأهلي ، لحساب الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.