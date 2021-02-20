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الإطاحة بـ 5 مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعددٍ من مناطق السعودية

اتخذت الإجراءات النظامية الأولية كافة وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من القبض على (5) مقيمين من الجنسية البنجلادشية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته تمثلت في سرقة الكيابل النحاسية وتصريفها في أحد أماكن بيع السكراب بالتعاون مع العاملين فيه.

وأضاف أن إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى تنفيذهم هذه الجرائم في مناطق (المدينة - الرياض - الدمام - جازان - نجران - خميس مشيط)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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الإطاحة بـ 5 مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعددٍ من مناطق السعودية
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من القبض على (5) مقيمين من الجنسية البنجلادشية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته تمثلت في سرقة الكيابل النحاسية وتصريفها في أحد أماكن بيع السكراب بالتعاون مع العاملين فيه.

وأضاف أن إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى تنفيذهم هذه الجرائم في مناطق (المدينة - الرياض - الدمام - جازان - نجران - خميس مشيط)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
11:28 PM
اخر تعديل
21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
12:10 AM

الإطاحة بـ 5 مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعددٍ من مناطق السعودية

اتخذت الإجراءات النظامية الأولية كافة وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من القبض على (5) مقيمين من الجنسية البنجلادشية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته تمثلت في سرقة الكيابل النحاسية وتصريفها في أحد أماكن بيع السكراب بالتعاون مع العاملين فيه.

وأضاف أن إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى تنفيذهم هذه الجرائم في مناطق (المدينة - الرياض - الدمام - جازان - نجران - خميس مشيط)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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