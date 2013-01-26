وسط سعيه لأغلبية توسع حركته.. رئيس الوزراء الإيطالي يقدّم استقالته

"رويترز": يأتي ذلك من أجل تشكيل أخرى جديدة تحظى بأغلبية برلمانية

قدّم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي استقالته الثلاثاء إلى رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا، في محاولة لتشكيل حكومة جديدة تمتع بغالبية أكبر.

وقالت الرئاسة الإيطالية في بيان إنّ ماتاريلا قبل الاستقالة و"يحتفظ بالحق في اتخاذ قرار (ما يجب القيام به بعد ذلك) ودعا الحكومة إلى مواصلة عملها بصفة مؤقتة" إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وكان قد قال كونتي، حسب صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، إن "غايتي تتمثل في التوصل إلى اتفاق يوفر آفاقاً سياسية واضحة للحُكم".

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أمس أن رئيس الوزراء سيقدم الاستقالة ليشكل بعدها تحالفاً سياسياً جديداً مع الوسطيين وممَّن وصفهم بنواب البرلمان "المسؤولين"، يمكنه من تشكيل حكومة جديدة تحظى بالأغلبية البرلمانية الضرورية لحكمه، والتي فقدها باستقالة وزيرين يوم 13 يناير الماضي ينتميان لحزب "فيفا" الذي يقوده رئيس الوزراء السابق، ماتيو رينتزي، على خلفية الخلاف حول أسلوب إدارة أزمة وباء كورونا في البلاد.