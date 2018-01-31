النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 261 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 274 خلال الـ24 ساعة الماضية

الأردن.. إغاثي الملك سلمان يوزّع 5.427 حقيبة شتوية و10.854 بطانية

ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة للاجئين والأسر الأكثر احتياجاً

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده في توزيع كسوة الشتاء للأسر اللاجئة والأكثر احتياجاً في الأردن.

وجرى أمس، توزيع 5.427 حقيبة شتوية بالإضافة إلى 10.854 بطانية، استفاد منها 27.135 فرداً في محافظات: عمّان، المفرق، العقبة، مادبا، إربد، الكرك، معان، جرش، عجلون، الطفيلية.

ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجاً في الأردن.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ محطات

اعلان
الأردن.. إغاثي الملك سلمان يوزّع 5.427 حقيبة شتوية و10.854 بطانية
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده في توزيع كسوة الشتاء للأسر اللاجئة والأكثر احتياجاً في الأردن.

وجرى أمس، توزيع 5.427 حقيبة شتوية بالإضافة إلى 10.854 بطانية، استفاد منها 27.135 فرداً في محافظات: عمّان، المفرق، العقبة، مادبا، إربد، الكرك، معان، جرش، عجلون، الطفيلية.

ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجاً في الأردن.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
03:18 PM

الأردن.. إغاثي الملك سلمان يوزّع 5.427 حقيبة شتوية و10.854 بطانية

ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة للاجئين والأسر الأكثر احتياجاً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
189

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده في توزيع كسوة الشتاء للأسر اللاجئة والأكثر احتياجاً في الأردن.

وجرى أمس، توزيع 5.427 حقيبة شتوية بالإضافة إلى 10.854 بطانية، استفاد منها 27.135 فرداً في محافظات: عمّان، المفرق، العقبة، مادبا، إربد، الكرك، معان، جرش، عجلون، الطفيلية.

ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجاً في الأردن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,690
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,230
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,191
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,089

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة