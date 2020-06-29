عبر البث المباشر.. "الشؤون الإسلامية" تنظم سلسلة محاضرات نسائية بالرياض

تنطلق الأربعاء المقبل ضمن مبادرة "أمننا مسؤوليتنا" برعاية " آل الشيخ "

برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ينظم فرع الوزارة بمنطقة الرياض، سلسلة من المحاضرات النسائية ضمن مبادرة "أمننا مسؤوليتنا"، يشارك فيها عدد من الداعيات عبر البث المباشر على حسابات جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية الساعة الثامنة مساء.

وتأتي هذه المحاضرات في إطار البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ بهدف توعية المرأة المسلمة بأهمية حفظ الأمن، وسلامة الوسط النسائي من الأفكار المنحرفة، وأثر الوسطية والاعتدال في إرساء الأمن والحفاظ على الوطن.

وتنطلق هذه المحاضرات يوم الأربعاء القادم العاشر من شهر ذي القعدة الجاري، وتستمر حتى يوم الجمعة التاسع عشر منه، وستتطرق إلى عدد من الموضوعات، حيث تلقي جيهان بنت محمد السراج محاضرة في (أمن الوطن مسؤولية الجميع)، وتلقي هيفاء بنت عبدالله الرشيد محاضرة بعنوان: (الدعوة إلى الوسطية وأثرها في إرساء الأمن)، كما تلقي الأستاذة نورة بنت سعيد السعود محاضرة في (مسؤولية المعلم في تحقيق الأمن الفكري)، أما عائشة بنت سعيد القحطاني فستتحدث عن (دور المرأة في تحقيق حفظ أمن الوطن)، وتلقي الأستاذة شفاء بنت حمدان الحمدان محاضرة في (التربية أمانة ومسؤولية فكيف نربي؟).

فيما تلقي نداء بنت عبدالله الذياب محاضرة بعنوان: (العلاقة بين الأمن والإيمان)، أما الأستاذة مزنة بنت صالح الحضيف فستحاضر عن (التوحيد وأثره في تحقيق الأمن)، كما ستلقي الدكتورة مريم بنت محمد باقازي محاضرة في (أساليب الجماعات الحزبية في ضياع الأمن)، وستلقي الأستاذة إيمان بنت عبدالعزيز الشلفان محاضرة بعنوان: (نعمة الأمن والاستقرار).

وتختتم منيرة بنت عبدالعزيز آل الشيخ هذه السلسلة بمحاضرة بعنوان: (الضروريات الخمس وأثرها في حفظ الأمن).

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