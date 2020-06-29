النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عبر البث المباشر.. "الشؤون الإسلامية" تنظم سلسلة محاضرات نسائية بالرياض

تنطلق الأربعاء المقبل ضمن مبادرة "أمننا مسؤوليتنا" برعاية " آل الشيخ "

برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ينظم فرع الوزارة بمنطقة الرياض، سلسلة من المحاضرات النسائية ضمن مبادرة "أمننا مسؤوليتنا"، يشارك فيها عدد من الداعيات عبر البث المباشر على حسابات جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية الساعة الثامنة مساء.

وتأتي هذه المحاضرات في إطار البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ بهدف توعية المرأة المسلمة بأهمية حفظ الأمن، وسلامة الوسط النسائي من الأفكار المنحرفة، وأثر الوسطية والاعتدال في إرساء الأمن والحفاظ على الوطن.

وتنطلق هذه المحاضرات يوم الأربعاء القادم العاشر من شهر ذي القعدة الجاري، وتستمر حتى يوم الجمعة التاسع عشر منه، وستتطرق إلى عدد من الموضوعات، حيث تلقي جيهان بنت محمد السراج محاضرة في (أمن الوطن مسؤولية الجميع)، وتلقي هيفاء بنت عبدالله الرشيد محاضرة بعنوان: (الدعوة إلى الوسطية وأثرها في إرساء الأمن)، كما تلقي الأستاذة نورة بنت سعيد السعود محاضرة في (مسؤولية المعلم في تحقيق الأمن الفكري)، أما عائشة بنت سعيد القحطاني فستتحدث عن (دور المرأة في تحقيق حفظ أمن الوطن)، وتلقي الأستاذة شفاء بنت حمدان الحمدان محاضرة في (التربية أمانة ومسؤولية فكيف نربي؟).

فيما تلقي نداء بنت عبدالله الذياب محاضرة بعنوان: (العلاقة بين الأمن والإيمان)، أما الأستاذة مزنة بنت صالح الحضيف فستحاضر عن (التوحيد وأثره في تحقيق الأمن)، كما ستلقي الدكتورة مريم بنت محمد باقازي محاضرة في (أساليب الجماعات الحزبية في ضياع الأمن)، وستلقي الأستاذة إيمان بنت عبدالعزيز الشلفان محاضرة بعنوان: (نعمة الأمن والاستقرار).

وتختتم منيرة بنت عبدالعزيز آل الشيخ هذه السلسلة بمحاضرة بعنوان: (الضروريات الخمس وأثرها في حفظ الأمن).

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
عبر البث المباشر.. "الشؤون الإسلامية" تنظم سلسلة محاضرات نسائية بالرياض
سبق

برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ينظم فرع الوزارة بمنطقة الرياض، سلسلة من المحاضرات النسائية ضمن مبادرة "أمننا مسؤوليتنا"، يشارك فيها عدد من الداعيات عبر البث المباشر على حسابات جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية الساعة الثامنة مساء.

وتأتي هذه المحاضرات في إطار البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ بهدف توعية المرأة المسلمة بأهمية حفظ الأمن، وسلامة الوسط النسائي من الأفكار المنحرفة، وأثر الوسطية والاعتدال في إرساء الأمن والحفاظ على الوطن.

وتنطلق هذه المحاضرات يوم الأربعاء القادم العاشر من شهر ذي القعدة الجاري، وتستمر حتى يوم الجمعة التاسع عشر منه، وستتطرق إلى عدد من الموضوعات، حيث تلقي جيهان بنت محمد السراج محاضرة في (أمن الوطن مسؤولية الجميع)، وتلقي هيفاء بنت عبدالله الرشيد محاضرة بعنوان: (الدعوة إلى الوسطية وأثرها في إرساء الأمن)، كما تلقي الأستاذة نورة بنت سعيد السعود محاضرة في (مسؤولية المعلم في تحقيق الأمن الفكري)، أما عائشة بنت سعيد القحطاني فستتحدث عن (دور المرأة في تحقيق حفظ أمن الوطن)، وتلقي الأستاذة شفاء بنت حمدان الحمدان محاضرة في (التربية أمانة ومسؤولية فكيف نربي؟).

فيما تلقي نداء بنت عبدالله الذياب محاضرة بعنوان: (العلاقة بين الأمن والإيمان)، أما الأستاذة مزنة بنت صالح الحضيف فستحاضر عن (التوحيد وأثره في تحقيق الأمن)، كما ستلقي الدكتورة مريم بنت محمد باقازي محاضرة في (أساليب الجماعات الحزبية في ضياع الأمن)، وستلقي الأستاذة إيمان بنت عبدالعزيز الشلفان محاضرة بعنوان: (نعمة الأمن والاستقرار).

وتختتم منيرة بنت عبدالعزيز آل الشيخ هذه السلسلة بمحاضرة بعنوان: (الضروريات الخمس وأثرها في حفظ الأمن).

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
10:21 PM

عبر البث المباشر.. "الشؤون الإسلامية" تنظم سلسلة محاضرات نسائية بالرياض

تنطلق الأربعاء المقبل ضمن مبادرة "أمننا مسؤوليتنا" برعاية " آل الشيخ "

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
291

برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ينظم فرع الوزارة بمنطقة الرياض، سلسلة من المحاضرات النسائية ضمن مبادرة "أمننا مسؤوليتنا"، يشارك فيها عدد من الداعيات عبر البث المباشر على حسابات جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية الساعة الثامنة مساء.

وتأتي هذه المحاضرات في إطار البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ بهدف توعية المرأة المسلمة بأهمية حفظ الأمن، وسلامة الوسط النسائي من الأفكار المنحرفة، وأثر الوسطية والاعتدال في إرساء الأمن والحفاظ على الوطن.

وتنطلق هذه المحاضرات يوم الأربعاء القادم العاشر من شهر ذي القعدة الجاري، وتستمر حتى يوم الجمعة التاسع عشر منه، وستتطرق إلى عدد من الموضوعات، حيث تلقي جيهان بنت محمد السراج محاضرة في (أمن الوطن مسؤولية الجميع)، وتلقي هيفاء بنت عبدالله الرشيد محاضرة بعنوان: (الدعوة إلى الوسطية وأثرها في إرساء الأمن)، كما تلقي الأستاذة نورة بنت سعيد السعود محاضرة في (مسؤولية المعلم في تحقيق الأمن الفكري)، أما عائشة بنت سعيد القحطاني فستتحدث عن (دور المرأة في تحقيق حفظ أمن الوطن)، وتلقي الأستاذة شفاء بنت حمدان الحمدان محاضرة في (التربية أمانة ومسؤولية فكيف نربي؟).

فيما تلقي نداء بنت عبدالله الذياب محاضرة بعنوان: (العلاقة بين الأمن والإيمان)، أما الأستاذة مزنة بنت صالح الحضيف فستحاضر عن (التوحيد وأثره في تحقيق الأمن)، كما ستلقي الدكتورة مريم بنت محمد باقازي محاضرة في (أساليب الجماعات الحزبية في ضياع الأمن)، وستلقي الأستاذة إيمان بنت عبدالعزيز الشلفان محاضرة بعنوان: (نعمة الأمن والاستقرار).

وتختتم منيرة بنت عبدالعزيز آل الشيخ هذه السلسلة بمحاضرة بعنوان: (الضروريات الخمس وأثرها في حفظ الأمن).

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,487
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,526
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,350
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,664

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة