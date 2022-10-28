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هيئة المهندسين تُواصل جولاتها التفتيشية حول المملكة وترصد عدة مخالفات

في عدد من مدن ومحافظات المملكة وذلك بالتعاون مع مفتشي الأمانات والبلديات

أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين، حملة تفتيش لضبط ومراقبة العمل الهندسي في المكاتب والشركات الهندسية، في عدد من مدن ومحافظات المملكة؛ وذلك بالتعاون مع مفتشي الأمانات والبلديات.

وقام مفتشو الهيئة -بمشاركة مفتشين من أمانة مدينة أبها- يومي الثلاثاء والأربعاء 26- 27 أكتوبر 2021م، بحملة تفتيش وزيارات ميدانية لعدد من المكاتب في مدينة أبها لرصد مخالفات نظام مزاولة المهن الهندسية، وتطبيق النظام، وإيقاع المخالفات على المكاتب المخالفة للنظام، وشملت الجولةُ زيارة عدة مكاتب موزعة في عدد من أحياء مدينة أبها.

وقد قام مفتشو الهيئة بمشاركة مفتشي بلدية محافظة النماص بجولة ميدانية لعدد من المكاتب الهندسية؛ وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 26- 27 أكتوبر 2021م، وتم رصد عدة مخالفات على المكاتب الهندسية التي لم تلتزم بنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 19/ 4/ 1438هـ.

وتأتي هذه الحملة على المكاتب والشركات الهندسية من أجل التأكد من التزامها بالأنظمة والقوانين وقواعد التراخيص الصادرة من الهيئة حسب نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية؛ وذلك عن طريق فِرَق تفتيش شكّلتها الهيئة لهذا العرض بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في مختلف مدن المملكة.

وتعتزم الهيئة القيامَ بالاستمرار في جولاتها التفتيشية في مختلف المناطق، بالتنسيق مع فروعها بالمملكة؛ لضبط المكاتب والشركات الهندسية المخالفة؛ حيث تلحق الغرامات والجزاءات في حال مزاولة المهنة دون اعتماد مهني، أو خلال إيقافه، أو بعد شطبه، أو دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، أو مزاولة المهنة بعد إلغائه، كذلك تشغيل ممارس هندسي دون الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة الأعمال الهندسية، وتقديم بيانات غير صحيحة وغير مطابقة للحقيقة، أو سلوك طرق غير نظامية نتج منها الحصول على الاعتماد المهني أو الترخيص.

يُذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين قامت بعدة حملات توعوية في أنحاء مختلفة من المملكة للمكاتب والشركات الهندسية؛ للتعريف بنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة المهندسين تُواصل جولاتها التفتيشية حول المملكة وترصد عدة مخالفات
سبق

أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين، حملة تفتيش لضبط ومراقبة العمل الهندسي في المكاتب والشركات الهندسية، في عدد من مدن ومحافظات المملكة؛ وذلك بالتعاون مع مفتشي الأمانات والبلديات.

وقام مفتشو الهيئة -بمشاركة مفتشين من أمانة مدينة أبها- يومي الثلاثاء والأربعاء 26- 27 أكتوبر 2021م، بحملة تفتيش وزيارات ميدانية لعدد من المكاتب في مدينة أبها لرصد مخالفات نظام مزاولة المهن الهندسية، وتطبيق النظام، وإيقاع المخالفات على المكاتب المخالفة للنظام، وشملت الجولةُ زيارة عدة مكاتب موزعة في عدد من أحياء مدينة أبها.

وقد قام مفتشو الهيئة بمشاركة مفتشي بلدية محافظة النماص بجولة ميدانية لعدد من المكاتب الهندسية؛ وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 26- 27 أكتوبر 2021م، وتم رصد عدة مخالفات على المكاتب الهندسية التي لم تلتزم بنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 19/ 4/ 1438هـ.

وتأتي هذه الحملة على المكاتب والشركات الهندسية من أجل التأكد من التزامها بالأنظمة والقوانين وقواعد التراخيص الصادرة من الهيئة حسب نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية؛ وذلك عن طريق فِرَق تفتيش شكّلتها الهيئة لهذا العرض بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في مختلف مدن المملكة.

وتعتزم الهيئة القيامَ بالاستمرار في جولاتها التفتيشية في مختلف المناطق، بالتنسيق مع فروعها بالمملكة؛ لضبط المكاتب والشركات الهندسية المخالفة؛ حيث تلحق الغرامات والجزاءات في حال مزاولة المهنة دون اعتماد مهني، أو خلال إيقافه، أو بعد شطبه، أو دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، أو مزاولة المهنة بعد إلغائه، كذلك تشغيل ممارس هندسي دون الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة الأعمال الهندسية، وتقديم بيانات غير صحيحة وغير مطابقة للحقيقة، أو سلوك طرق غير نظامية نتج منها الحصول على الاعتماد المهني أو الترخيص.

يُذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين قامت بعدة حملات توعوية في أنحاء مختلفة من المملكة للمكاتب والشركات الهندسية؛ للتعريف بنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
01:23 PM

هيئة المهندسين تُواصل جولاتها التفتيشية حول المملكة وترصد عدة مخالفات

في عدد من مدن ومحافظات المملكة وذلك بالتعاون مع مفتشي الأمانات والبلديات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين، حملة تفتيش لضبط ومراقبة العمل الهندسي في المكاتب والشركات الهندسية، في عدد من مدن ومحافظات المملكة؛ وذلك بالتعاون مع مفتشي الأمانات والبلديات.

وقام مفتشو الهيئة -بمشاركة مفتشين من أمانة مدينة أبها- يومي الثلاثاء والأربعاء 26- 27 أكتوبر 2021م، بحملة تفتيش وزيارات ميدانية لعدد من المكاتب في مدينة أبها لرصد مخالفات نظام مزاولة المهن الهندسية، وتطبيق النظام، وإيقاع المخالفات على المكاتب المخالفة للنظام، وشملت الجولةُ زيارة عدة مكاتب موزعة في عدد من أحياء مدينة أبها.

وقد قام مفتشو الهيئة بمشاركة مفتشي بلدية محافظة النماص بجولة ميدانية لعدد من المكاتب الهندسية؛ وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 26- 27 أكتوبر 2021م، وتم رصد عدة مخالفات على المكاتب الهندسية التي لم تلتزم بنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 19/ 4/ 1438هـ.

وتأتي هذه الحملة على المكاتب والشركات الهندسية من أجل التأكد من التزامها بالأنظمة والقوانين وقواعد التراخيص الصادرة من الهيئة حسب نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية؛ وذلك عن طريق فِرَق تفتيش شكّلتها الهيئة لهذا العرض بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في مختلف مدن المملكة.

وتعتزم الهيئة القيامَ بالاستمرار في جولاتها التفتيشية في مختلف المناطق، بالتنسيق مع فروعها بالمملكة؛ لضبط المكاتب والشركات الهندسية المخالفة؛ حيث تلحق الغرامات والجزاءات في حال مزاولة المهنة دون اعتماد مهني، أو خلال إيقافه، أو بعد شطبه، أو دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، أو مزاولة المهنة بعد إلغائه، كذلك تشغيل ممارس هندسي دون الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة الأعمال الهندسية، وتقديم بيانات غير صحيحة وغير مطابقة للحقيقة، أو سلوك طرق غير نظامية نتج منها الحصول على الاعتماد المهني أو الترخيص.

يُذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين قامت بعدة حملات توعوية في أنحاء مختلفة من المملكة للمكاتب والشركات الهندسية؛ للتعريف بنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية.

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