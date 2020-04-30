جامعة الأمير سطام تفتح "الفصل الصيفي" للعام الحالي

أعلنت جامعة الأمير سطام عن فتح الفصل الصيفي للعام الحالي.
وأكدت الجامعة عبر حسابها على "تويتر" فتح الفصل الصيفي، مشيرة إلى أن التفاصيل سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
أعلنت جامعة الأمير سطام عن فتح الفصل الصيفي للعام الحالي.
وأكدت الجامعة عبر حسابها على "تويتر" فتح الفصل الصيفي، مشيرة إلى أن التفاصيل سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
جامعة الأمير سطام الفصل الصيفي
أعلنت جامعة الأمير سطام عن فتح الفصل الصيفي للعام الحالي.
وأكدت الجامعة عبر حسابها على "تويتر" فتح الفصل الصيفي، مشيرة إلى أن التفاصيل سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
أعلنت جامعة الأمير سطام عن فتح الفصل الصيفي للعام الحالي.
وأكدت الجامعة عبر حسابها على "تويتر" فتح الفصل الصيفي، مشيرة إلى أن التفاصيل سيتم الإعلان عنها لاحقًا.