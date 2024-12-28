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"البريد" تصدر طابعاً بريدياً لصندوق الاستثمارات العامة

في إطار الحرص على التعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة

أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل"، طابعاً بريدياً لصندوق الاستثمارات العامة، حيث يُعد الصندوق أحد أهم صناديق الثروة السيادية والأكثر تأثيراً في العالم، ويسعى لدفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030م، وحرصاً من "سبل" على التعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.

يُذكر أن المؤسسة تقوم بإصدار طوابع بريدية بشكلٍ دوري وفصلي في المناسبات الدولية، والوطنية، والدينية، والأعياد، ومواسم الحج، والاجتماعات، والمؤتمرات الكبرى على المستوى الدولي والإسلامي والعربي والخليجي، ومن خلال المشاركات الوطنية في الأنشطة والمناسبات الثقافية، والفنية، والرياضية، كما أن الطابع البريدي للصندوق هو من فئة "3 ريالات".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البريد" تصدر طابعاً بريدياً لصندوق الاستثمارات العامة
سبق

أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل"، طابعاً بريدياً لصندوق الاستثمارات العامة، حيث يُعد الصندوق أحد أهم صناديق الثروة السيادية والأكثر تأثيراً في العالم، ويسعى لدفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030م، وحرصاً من "سبل" على التعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.

يُذكر أن المؤسسة تقوم بإصدار طوابع بريدية بشكلٍ دوري وفصلي في المناسبات الدولية، والوطنية، والدينية، والأعياد، ومواسم الحج، والاجتماعات، والمؤتمرات الكبرى على المستوى الدولي والإسلامي والعربي والخليجي، ومن خلال المشاركات الوطنية في الأنشطة والمناسبات الثقافية، والفنية، والرياضية، كما أن الطابع البريدي للصندوق هو من فئة "3 ريالات".

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
12:31 PM

"البريد" تصدر طابعاً بريدياً لصندوق الاستثمارات العامة

في إطار الحرص على التعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل"، طابعاً بريدياً لصندوق الاستثمارات العامة، حيث يُعد الصندوق أحد أهم صناديق الثروة السيادية والأكثر تأثيراً في العالم، ويسعى لدفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030م، وحرصاً من "سبل" على التعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.

يُذكر أن المؤسسة تقوم بإصدار طوابع بريدية بشكلٍ دوري وفصلي في المناسبات الدولية، والوطنية، والدينية، والأعياد، ومواسم الحج، والاجتماعات، والمؤتمرات الكبرى على المستوى الدولي والإسلامي والعربي والخليجي، ومن خلال المشاركات الوطنية في الأنشطة والمناسبات الثقافية، والفنية، والرياضية، كما أن الطابع البريدي للصندوق هو من فئة "3 ريالات".

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,973
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,043
38 مليار ..

38 مليار ..

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