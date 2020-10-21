النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صور من زاوية أخرى.. هنا حقيقة مبنى "خيرية أبو عريش" المثير للجدل

"الأقصم": الصور المتداولة مغايرة والمبنى يخضع لإشراف هندسي من قبل مختصين

حصلت "سبق" على صور توضح مبنى جمعية البر الخيرية "الوقفي" بأبو عريش من عدة زوايا توضح حقيقة المبنى الذي يقع على شارعين بمساحة كبيرة، عكس ما تم تداوله أخيراً وفق الصورة التي تم التقاطها من زاوية ضيقة تبين ظهوره بتصميم غريب، ما تسبّب في إثارة الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبيّن رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة أبوعريش محمود بن علي الأقصم، إن الصور المتداولة كانت مغايرة، وأن أرض المبنى حصلت عليها الجمعية من قبل فاعل خير، ولضيق الأرض واعتراض الجار تم التنازل له بعدة أمتار منها، مؤكداً في مقطع فيديو متداول له أن المبنى يخضع لإشراف هندسي من قبل المختصين.

وكان الجار الملاصق للمبنى التابع لجمعية البر الخيرية بأبي عريش قد أثار الجدل في مواقع التواصل بسبب ما وصفه بتصميمه الغريب حيث أكد أنه كان من المعترضين على المبنى وعرض على الجمعية أرضاً عوضاً عنها بتكلفة 250 ألفاً لكنهم رفضوا.

وقال في مقطع فيديو إنه تقدم بعدة شكاوى للمحافظة ولبلدية أبو عريش من المبنى الذي يخشى أن يسقط على منزله، مقدماً تعويضاً للجمعية بقطعة أرض شرط ألا يقام المبنى بهذا الشكل، ولكن جميع الشكاوى لم ترَ النور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صور من زاوية أخرى.. هنا حقيقة مبنى "خيرية أبو عريش" المثير للجدل
سبق

حصلت "سبق" على صور توضح مبنى جمعية البر الخيرية "الوقفي" بأبو عريش من عدة زوايا توضح حقيقة المبنى الذي يقع على شارعين بمساحة كبيرة، عكس ما تم تداوله أخيراً وفق الصورة التي تم التقاطها من زاوية ضيقة تبين ظهوره بتصميم غريب، ما تسبّب في إثارة الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبيّن رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة أبوعريش محمود بن علي الأقصم، إن الصور المتداولة كانت مغايرة، وأن أرض المبنى حصلت عليها الجمعية من قبل فاعل خير، ولضيق الأرض واعتراض الجار تم التنازل له بعدة أمتار منها، مؤكداً في مقطع فيديو متداول له أن المبنى يخضع لإشراف هندسي من قبل المختصين.

وكان الجار الملاصق للمبنى التابع لجمعية البر الخيرية بأبي عريش قد أثار الجدل في مواقع التواصل بسبب ما وصفه بتصميمه الغريب حيث أكد أنه كان من المعترضين على المبنى وعرض على الجمعية أرضاً عوضاً عنها بتكلفة 250 ألفاً لكنهم رفضوا.

وقال في مقطع فيديو إنه تقدم بعدة شكاوى للمحافظة ولبلدية أبو عريش من المبنى الذي يخشى أن يسقط على منزله، مقدماً تعويضاً للجمعية بقطعة أرض شرط ألا يقام المبنى بهذا الشكل، ولكن جميع الشكاوى لم ترَ النور.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
10:35 AM

صور من زاوية أخرى.. هنا حقيقة مبنى "خيرية أبو عريش" المثير للجدل

"الأقصم": الصور المتداولة مغايرة والمبنى يخضع لإشراف هندسي من قبل مختصين

A A A
فهد كاملي - جازان
9
8,572

حصلت "سبق" على صور توضح مبنى جمعية البر الخيرية "الوقفي" بأبو عريش من عدة زوايا توضح حقيقة المبنى الذي يقع على شارعين بمساحة كبيرة، عكس ما تم تداوله أخيراً وفق الصورة التي تم التقاطها من زاوية ضيقة تبين ظهوره بتصميم غريب، ما تسبّب في إثارة الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبيّن رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة أبوعريش محمود بن علي الأقصم، إن الصور المتداولة كانت مغايرة، وأن أرض المبنى حصلت عليها الجمعية من قبل فاعل خير، ولضيق الأرض واعتراض الجار تم التنازل له بعدة أمتار منها، مؤكداً في مقطع فيديو متداول له أن المبنى يخضع لإشراف هندسي من قبل المختصين.

وكان الجار الملاصق للمبنى التابع لجمعية البر الخيرية بأبي عريش قد أثار الجدل في مواقع التواصل بسبب ما وصفه بتصميمه الغريب حيث أكد أنه كان من المعترضين على المبنى وعرض على الجمعية أرضاً عوضاً عنها بتكلفة 250 ألفاً لكنهم رفضوا.

وقال في مقطع فيديو إنه تقدم بعدة شكاوى للمحافظة ولبلدية أبو عريش من المبنى الذي يخشى أن يسقط على منزله، مقدماً تعويضاً للجمعية بقطعة أرض شرط ألا يقام المبنى بهذا الشكل، ولكن جميع الشكاوى لم ترَ النور.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,103
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,593
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,228
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,570

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة