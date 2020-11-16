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"الصادرات" تُشرك أبناء الوطن في تصميم هوية برنامج "صُنع في السعودية"

دعت المصمّمين السعوديين إلى المشاركة في المعسكر بالتسجيل في الموقع الإلكتروني

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية، إطلاق معسكر خاص بالمواهب السعودية لابتكار تصميم هوية برنامج "صُنع في السعودية" الهادف لإيجاد هوية وطنية موحدة للمنتجات والخدمات الوطنية تحت شعار "صمّم للوطن هويته الصناعية" تضمن جودتها وتميّزها وتمنحها الموثوقية، وتسهم في ترويجها محلياً وعالمياً، وذلك برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريّف.

ودعت الهيئة المصممين والفنانين السعوديين، إلى المشاركة في المعسكر عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني www.saudiexports.sa/madeinsaudi قبل تاريخ 18 نوفمبر الجاري، حيث سيتم تأهيل تسعة منهم للمشاركة في ابتكار التصميم تحت إشراف لجنة فنية مختصة.

جدير بالذكر أن "الصادرات السعودية" أطلقت أخيراً بالتعاون مع شركائها في المنظومة الصناعية برنامج "صُنع في السعودية"، إحدى مبادرات "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية"، بحلول الربع الأول من 2021 بهدف تعزيز المنتج المحلي، ويمهّد الطريق لزيادة الصادرات السعودية غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030، مما سيضاعف مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وإبراز مكانة المنتج الوطني والإسهام في تحفيز الاستثمارات في القطاع الصناعي، ويدعم الجهود الوطنية في رفع المحتوى المحلي.

هيئة تنمية الصادرات السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصادرات" تُشرك أبناء الوطن في تصميم هوية برنامج "صُنع في السعودية"
سبق

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية، إطلاق معسكر خاص بالمواهب السعودية لابتكار تصميم هوية برنامج "صُنع في السعودية" الهادف لإيجاد هوية وطنية موحدة للمنتجات والخدمات الوطنية تحت شعار "صمّم للوطن هويته الصناعية" تضمن جودتها وتميّزها وتمنحها الموثوقية، وتسهم في ترويجها محلياً وعالمياً، وذلك برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريّف.

ودعت الهيئة المصممين والفنانين السعوديين، إلى المشاركة في المعسكر عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني www.saudiexports.sa/madeinsaudi قبل تاريخ 18 نوفمبر الجاري، حيث سيتم تأهيل تسعة منهم للمشاركة في ابتكار التصميم تحت إشراف لجنة فنية مختصة.

جدير بالذكر أن "الصادرات السعودية" أطلقت أخيراً بالتعاون مع شركائها في المنظومة الصناعية برنامج "صُنع في السعودية"، إحدى مبادرات "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية"، بحلول الربع الأول من 2021 بهدف تعزيز المنتج المحلي، ويمهّد الطريق لزيادة الصادرات السعودية غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030، مما سيضاعف مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وإبراز مكانة المنتج الوطني والإسهام في تحفيز الاستثمارات في القطاع الصناعي، ويدعم الجهود الوطنية في رفع المحتوى المحلي.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
12:59 PM

"الصادرات" تُشرك أبناء الوطن في تصميم هوية برنامج "صُنع في السعودية"

دعت المصمّمين السعوديين إلى المشاركة في المعسكر بالتسجيل في الموقع الإلكتروني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية، إطلاق معسكر خاص بالمواهب السعودية لابتكار تصميم هوية برنامج "صُنع في السعودية" الهادف لإيجاد هوية وطنية موحدة للمنتجات والخدمات الوطنية تحت شعار "صمّم للوطن هويته الصناعية" تضمن جودتها وتميّزها وتمنحها الموثوقية، وتسهم في ترويجها محلياً وعالمياً، وذلك برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريّف.

ودعت الهيئة المصممين والفنانين السعوديين، إلى المشاركة في المعسكر عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني www.saudiexports.sa/madeinsaudi قبل تاريخ 18 نوفمبر الجاري، حيث سيتم تأهيل تسعة منهم للمشاركة في ابتكار التصميم تحت إشراف لجنة فنية مختصة.

جدير بالذكر أن "الصادرات السعودية" أطلقت أخيراً بالتعاون مع شركائها في المنظومة الصناعية برنامج "صُنع في السعودية"، إحدى مبادرات "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية"، بحلول الربع الأول من 2021 بهدف تعزيز المنتج المحلي، ويمهّد الطريق لزيادة الصادرات السعودية غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030، مما سيضاعف مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وإبراز مكانة المنتج الوطني والإسهام في تحفيز الاستثمارات في القطاع الصناعي، ويدعم الجهود الوطنية في رفع المحتوى المحلي.

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