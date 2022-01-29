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لردع "بوتين" عن اجتياح أوكرانيا.. أمريكا ترسل قوات إلى أوروبا الشرقية

تضاف إلى 8500 جندي وضعتها واشنطن في حالة تأهب

وسط تصاعد التوتر مع روسيا بشأن أوكرانيا، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه سيرسل جنودًا أمريكيين إلى أوروبا الشرقية قريبًا؛ بحسب ما أوردته "فرانس 24".

ولدى نزوله من الطائرة بعد عودته من جولة في بنسلفانيا، قال "بايدن" للصحافيين: "سأرسل قوات إلى أوروبا الشرقية ودول حلف شمال الأطلسي في المدى القريب.. ليس عددًا كبيرًا من القوات".

وأكد "بايدن" مجددًا إنه لن يرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا، التي ليست عضوًا في التحالف العسكري.

وستضاف القوات إلى 8500 جندي وَضَعتها واشنطن في حالة تأهب لتعزيز الحلف الأطلسي.

وسيشكل إرسال قوات إلى دول أوروبا الشرقية، وسيلةً إضافية للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تعتقد الإدارة الأمريكية أنه قد يشن هجومًا على أوكرانيا في فبراير.

وتحشد موسكو أكثر من مئة ألف عسكري على الحدود الأوكرانية منذ نهاية 2021، بحسب تقديرات الغربيين الذين يخشون هجومًا روسيًّا وشيكًا على أوكرانيا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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لردع "بوتين" عن اجتياح أوكرانيا.. أمريكا ترسل قوات إلى أوروبا الشرقية
سبق

وسط تصاعد التوتر مع روسيا بشأن أوكرانيا، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه سيرسل جنودًا أمريكيين إلى أوروبا الشرقية قريبًا؛ بحسب ما أوردته "فرانس 24".

ولدى نزوله من الطائرة بعد عودته من جولة في بنسلفانيا، قال "بايدن" للصحافيين: "سأرسل قوات إلى أوروبا الشرقية ودول حلف شمال الأطلسي في المدى القريب.. ليس عددًا كبيرًا من القوات".

وأكد "بايدن" مجددًا إنه لن يرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا، التي ليست عضوًا في التحالف العسكري.

وستضاف القوات إلى 8500 جندي وَضَعتها واشنطن في حالة تأهب لتعزيز الحلف الأطلسي.

وسيشكل إرسال قوات إلى دول أوروبا الشرقية، وسيلةً إضافية للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تعتقد الإدارة الأمريكية أنه قد يشن هجومًا على أوكرانيا في فبراير.

وتحشد موسكو أكثر من مئة ألف عسكري على الحدود الأوكرانية منذ نهاية 2021، بحسب تقديرات الغربيين الذين يخشون هجومًا روسيًّا وشيكًا على أوكرانيا.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
03:34 PM

لردع "بوتين" عن اجتياح أوكرانيا.. أمريكا ترسل قوات إلى أوروبا الشرقية

تضاف إلى 8500 جندي وضعتها واشنطن في حالة تأهب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وسط تصاعد التوتر مع روسيا بشأن أوكرانيا، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه سيرسل جنودًا أمريكيين إلى أوروبا الشرقية قريبًا؛ بحسب ما أوردته "فرانس 24".

ولدى نزوله من الطائرة بعد عودته من جولة في بنسلفانيا، قال "بايدن" للصحافيين: "سأرسل قوات إلى أوروبا الشرقية ودول حلف شمال الأطلسي في المدى القريب.. ليس عددًا كبيرًا من القوات".

وأكد "بايدن" مجددًا إنه لن يرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا، التي ليست عضوًا في التحالف العسكري.

وستضاف القوات إلى 8500 جندي وَضَعتها واشنطن في حالة تأهب لتعزيز الحلف الأطلسي.

وسيشكل إرسال قوات إلى دول أوروبا الشرقية، وسيلةً إضافية للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تعتقد الإدارة الأمريكية أنه قد يشن هجومًا على أوكرانيا في فبراير.

وتحشد موسكو أكثر من مئة ألف عسكري على الحدود الأوكرانية منذ نهاية 2021، بحسب تقديرات الغربيين الذين يخشون هجومًا روسيًّا وشيكًا على أوكرانيا.

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