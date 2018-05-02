"الحوتان" وكيلًا مساعدًا للشؤون التنموية بإمارة الباحة

أصدر أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، قرارًا إداريًّا بتكليف أحمد بن سعد الحوتان وكيلًا مساعدًا للشؤون التنموية بإمارة المنطقة.

وأعرب "الحوتان" عن بالغ شكره وامتنانه لأمير الباحة؛ على ثقته التي سيكون لها الأثر الكبير في تقديم مزيد من الجهود لخدمة المنطقة وأهلها، والسعي إلى تحقيق رؤى وتطلعات الدكتور حسام بن سعود.