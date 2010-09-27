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المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساء

الأرصاد: تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية وتشمل بدر وينبع

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّنت أن الحالة التي تشمل محافظتي بدر وينبع، تستمر حتى الساعة السادسة مساء.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساء
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّنت أن الحالة التي تشمل محافظتي بدر وينبع، تستمر حتى الساعة السادسة مساء.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
11:45 AM

المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساء

الأرصاد: تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية وتشمل بدر وينبع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّنت أن الحالة التي تشمل محافظتي بدر وينبع، تستمر حتى الساعة السادسة مساء.

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