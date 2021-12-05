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لويس هاميلتون يفوز بسباق جائزة السعودية الكبرى لـ "فورمولا1"

أحرز سائق مرسيدس لويس هاميلتون لقب سباق جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى، الجولة ما قبل الأخيرة من بطولة العالم للفورمولا 1 لموسم 2021 بعد سباقٍ دام أكثر من ساعتين وشهد العديد من الأعلام الحمراء وسيارات الأمان الفعليّة والأخرى الافتراضيّة والعديد من الوقائع المثيرة للجدل بين هاميلتون وفيرشتابن، ذهب الفوز إلى هاميلتون ليُعادل رصيد فيرشتابن بالتوجّه إلى الجولة الأخيرة.

وأحرز هاميلتون انتصاره الـ 103 في مسيرته والثامن هذا الموسم، مُرفقاً ذلك بنقطة أسرع لفّة، لكنّهما لا يزالان تحت التحقيق حول واقعة اصطدامهما ببعضهما قبل المنعطف الأخير.

وتواصلت المعركة الحامية على آخر مراكز منصّة التتويج حتّى اللحظات الأخيرة، لكنّ بوتاس تمكّن من تجاوز إستيبان أوكون بالخروج من المنعطف الأخير من عمر السباق.

وتساوى البريطاني هاميلتون برصيد 369.5 نقطة مع فيرستابن لكن السائق الهولندي يتفوق في عدد الانتصارات حيث فاز في تسعة سباقات مقابل ثمانية لبطل العالم سبع مرات، وسيتوج الفائز في أبوظبي باللقب بغض النظر عن نتيجة السائق الآخر.

وخطف فالتيري بوتاس المركز الثالث لمرسيدس من إستيبان أوكون سائق ألبين قبل خط النهاية بقليل ليقترب الفريق الألماني من حسم بطولة الصانعين.

وساعدت هذه النتيجة مرسيدس على توسيع أفضليّتها أكثر في صدارة بطولة الصانعين واقترابها من حسم لقبها القياسي التاسع على التوالي خلال الجولة الختاميّة في أبوظبي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لويس هاميلتون يفوز بسباق جائزة السعودية الكبرى لـ "فورمولا1"
سبق

أحرز سائق مرسيدس لويس هاميلتون لقب سباق جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى، الجولة ما قبل الأخيرة من بطولة العالم للفورمولا 1 لموسم 2021 بعد سباقٍ دام أكثر من ساعتين وشهد العديد من الأعلام الحمراء وسيارات الأمان الفعليّة والأخرى الافتراضيّة والعديد من الوقائع المثيرة للجدل بين هاميلتون وفيرشتابن، ذهب الفوز إلى هاميلتون ليُعادل رصيد فيرشتابن بالتوجّه إلى الجولة الأخيرة.

وأحرز هاميلتون انتصاره الـ 103 في مسيرته والثامن هذا الموسم، مُرفقاً ذلك بنقطة أسرع لفّة، لكنّهما لا يزالان تحت التحقيق حول واقعة اصطدامهما ببعضهما قبل المنعطف الأخير.

وتواصلت المعركة الحامية على آخر مراكز منصّة التتويج حتّى اللحظات الأخيرة، لكنّ بوتاس تمكّن من تجاوز إستيبان أوكون بالخروج من المنعطف الأخير من عمر السباق.

وتساوى البريطاني هاميلتون برصيد 369.5 نقطة مع فيرستابن لكن السائق الهولندي يتفوق في عدد الانتصارات حيث فاز في تسعة سباقات مقابل ثمانية لبطل العالم سبع مرات، وسيتوج الفائز في أبوظبي باللقب بغض النظر عن نتيجة السائق الآخر.

وخطف فالتيري بوتاس المركز الثالث لمرسيدس من إستيبان أوكون سائق ألبين قبل خط النهاية بقليل ليقترب الفريق الألماني من حسم بطولة الصانعين.

وساعدت هذه النتيجة مرسيدس على توسيع أفضليّتها أكثر في صدارة بطولة الصانعين واقترابها من حسم لقبها القياسي التاسع على التوالي خلال الجولة الختاميّة في أبوظبي.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
11:03 PM
اخر تعديل
05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
11:57 PM

لويس هاميلتون يفوز بسباق جائزة السعودية الكبرى لـ "فورمولا1"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحرز سائق مرسيدس لويس هاميلتون لقب سباق جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى، الجولة ما قبل الأخيرة من بطولة العالم للفورمولا 1 لموسم 2021 بعد سباقٍ دام أكثر من ساعتين وشهد العديد من الأعلام الحمراء وسيارات الأمان الفعليّة والأخرى الافتراضيّة والعديد من الوقائع المثيرة للجدل بين هاميلتون وفيرشتابن، ذهب الفوز إلى هاميلتون ليُعادل رصيد فيرشتابن بالتوجّه إلى الجولة الأخيرة.

وأحرز هاميلتون انتصاره الـ 103 في مسيرته والثامن هذا الموسم، مُرفقاً ذلك بنقطة أسرع لفّة، لكنّهما لا يزالان تحت التحقيق حول واقعة اصطدامهما ببعضهما قبل المنعطف الأخير.

وتواصلت المعركة الحامية على آخر مراكز منصّة التتويج حتّى اللحظات الأخيرة، لكنّ بوتاس تمكّن من تجاوز إستيبان أوكون بالخروج من المنعطف الأخير من عمر السباق.

وتساوى البريطاني هاميلتون برصيد 369.5 نقطة مع فيرستابن لكن السائق الهولندي يتفوق في عدد الانتصارات حيث فاز في تسعة سباقات مقابل ثمانية لبطل العالم سبع مرات، وسيتوج الفائز في أبوظبي باللقب بغض النظر عن نتيجة السائق الآخر.

وخطف فالتيري بوتاس المركز الثالث لمرسيدس من إستيبان أوكون سائق ألبين قبل خط النهاية بقليل ليقترب الفريق الألماني من حسم بطولة الصانعين.

وساعدت هذه النتيجة مرسيدس على توسيع أفضليّتها أكثر في صدارة بطولة الصانعين واقترابها من حسم لقبها القياسي التاسع على التوالي خلال الجولة الختاميّة في أبوظبي.

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