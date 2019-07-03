"العمل" تضبط أكثر من 180 مخالفة لحظر العمل تحت أشعة الشمس

تصدّرتها "الشرقية" بنسبة 39 % وقطاع المقاولات بواقع 61 % من الإجمالي

ضبطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أكثر من 180 مخالفة لحظر العمل تحت أشعة الشمس في مناطق المملكة.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": ضبط أكثر من 180 مخالفة لحظر العمل تحت أشعة الشمس، وكانت #المنطقة_الشرقية هي الأكثر رصداً للمخالفات بنسبة 39 %، فيما تصدّر قطاع المقاولات أكبر نسبة من المخالفات، بواقع 61 % من الإجمالي.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلنت يوم السبت 12 شوال 1440هـ (الموافق 15 يونيو 2019م)، تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ 3 مساءً.