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شاهد .. وفاة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث سير مروِّع شرق بريدة

وقع في منطقة مفرق "النبقية"

شهد مفرق "النبقية" شرق مدينة بريدة مساء اليوم الجمعة حادثًا مروريًّا أليمًا بين مركبتين، نتج منه وفاة 3 أشخاص، وإصابة 7 حالات، تم نقلهم لمستشفيات المنطقة.

وقال متحدث فرع الهلال الأحمر بمنطقة القصيم محمد بن عبدالله الجعيثن لـ"سبق": "تلقت غرفة العمليات على رقم الطوارئ الموحد 997 بلاغًا من مواطن عند الساعة الـ17:47 من مساء يوم الجمعة، يفيد بوجود حادث سير بين سيارتين، إحداهما جيب ربع والأخرىGMC ، وذلك في مفرق النبقية شرق مدينة بريدة. وعلى الفور تم توجيه سبع فرق إسعافية والقائد الميداني إلى موقع الحدث".

وأضاف: "عند الوصول للموقع تبيّن أنه نتج من الحادث 10 إصابات، منها إصابة واحدة حرجة، وأربع ‏إصابات متوسطة، وإصابتان طفيفتان، وثلاث حالات وفاة في الموقع -رحمهم الله-".

وتابع: "تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم بالموقع، ونقل جميع الحالات إلى مستشفى بريدة المركزي ومستشفى الأسياح العام لاستكمال العلاج اللازم، تسع منها عن طريق الهلال الأحمر، وحالة واحدة تم نقلها عن طريق جهات أخرى ‏مشاركة بالموقع".

وتمنى "الجعيثن" للجميع الشفاء العاجل، وأن يرحم الله الموتى، منبهًا على قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر أثناء الإجازات لكثرة مرتادي الطرق هذه الأيام للذهاب إلى المتنزهات البرية.

مفرق النبقية بريدة الهلال الأحمر حادث سير مروع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. وفاة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث سير مروِّع شرق بريدة
سبق

شهد مفرق "النبقية" شرق مدينة بريدة مساء اليوم الجمعة حادثًا مروريًّا أليمًا بين مركبتين، نتج منه وفاة 3 أشخاص، وإصابة 7 حالات، تم نقلهم لمستشفيات المنطقة.

وقال متحدث فرع الهلال الأحمر بمنطقة القصيم محمد بن عبدالله الجعيثن لـ"سبق": "تلقت غرفة العمليات على رقم الطوارئ الموحد 997 بلاغًا من مواطن عند الساعة الـ17:47 من مساء يوم الجمعة، يفيد بوجود حادث سير بين سيارتين، إحداهما جيب ربع والأخرىGMC ، وذلك في مفرق النبقية شرق مدينة بريدة. وعلى الفور تم توجيه سبع فرق إسعافية والقائد الميداني إلى موقع الحدث".

وأضاف: "عند الوصول للموقع تبيّن أنه نتج من الحادث 10 إصابات، منها إصابة واحدة حرجة، وأربع ‏إصابات متوسطة، وإصابتان طفيفتان، وثلاث حالات وفاة في الموقع -رحمهم الله-".

وتابع: "تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم بالموقع، ونقل جميع الحالات إلى مستشفى بريدة المركزي ومستشفى الأسياح العام لاستكمال العلاج اللازم، تسع منها عن طريق الهلال الأحمر، وحالة واحدة تم نقلها عن طريق جهات أخرى ‏مشاركة بالموقع".

وتمنى "الجعيثن" للجميع الشفاء العاجل، وأن يرحم الله الموتى، منبهًا على قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر أثناء الإجازات لكثرة مرتادي الطرق هذه الأيام للذهاب إلى المتنزهات البرية.

13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
11:34 PM

شاهد .. وفاة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث سير مروِّع شرق بريدة

وقع في منطقة مفرق "النبقية"

A A A
عيسى الحربي - بريدة
6
33,677

شهد مفرق "النبقية" شرق مدينة بريدة مساء اليوم الجمعة حادثًا مروريًّا أليمًا بين مركبتين، نتج منه وفاة 3 أشخاص، وإصابة 7 حالات، تم نقلهم لمستشفيات المنطقة.

وقال متحدث فرع الهلال الأحمر بمنطقة القصيم محمد بن عبدالله الجعيثن لـ"سبق": "تلقت غرفة العمليات على رقم الطوارئ الموحد 997 بلاغًا من مواطن عند الساعة الـ17:47 من مساء يوم الجمعة، يفيد بوجود حادث سير بين سيارتين، إحداهما جيب ربع والأخرىGMC ، وذلك في مفرق النبقية شرق مدينة بريدة. وعلى الفور تم توجيه سبع فرق إسعافية والقائد الميداني إلى موقع الحدث".

وأضاف: "عند الوصول للموقع تبيّن أنه نتج من الحادث 10 إصابات، منها إصابة واحدة حرجة، وأربع ‏إصابات متوسطة، وإصابتان طفيفتان، وثلاث حالات وفاة في الموقع -رحمهم الله-".

وتابع: "تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم بالموقع، ونقل جميع الحالات إلى مستشفى بريدة المركزي ومستشفى الأسياح العام لاستكمال العلاج اللازم، تسع منها عن طريق الهلال الأحمر، وحالة واحدة تم نقلها عن طريق جهات أخرى ‏مشاركة بالموقع".

وتمنى "الجعيثن" للجميع الشفاء العاجل، وأن يرحم الله الموتى، منبهًا على قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر أثناء الإجازات لكثرة مرتادي الطرق هذه الأيام للذهاب إلى المتنزهات البرية.

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