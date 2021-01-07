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وزير الخارجية يُجري اتصالًا هاتفيًّا بنظيره الألماني

بحثا المستجدّات على الساحتين الإقليمية والدولية

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بوزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية هايكو ماس.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، كما تم بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يُجري اتصالًا هاتفيًّا بنظيره الألماني
سبق

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بوزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية هايكو ماس.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، كما تم بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
06:13 PM

وزير الخارجية يُجري اتصالًا هاتفيًّا بنظيره الألماني

بحثا المستجدّات على الساحتين الإقليمية والدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بوزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية هايكو ماس.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، كما تم بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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