أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بوزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية هايكو ماس. وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، كما تم بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وزير الخارجية يُجري اتصالًا هاتفيًّا بنظيره الألماني وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-07 أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بوزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية هايكو ماس.



وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، كما تم بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442 06:13 PM

وزير الخارجية يُجري اتصالًا هاتفيًّا بنظيره الألماني بحثا المستجدّات على الساحتين الإقليمية والدولية





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أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بوزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية هايكو ماس.



وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، كما تم بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.