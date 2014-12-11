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بحضور تركي بن طلال .. أبها يواصل تحضيراته للحزم

واصل فريق أبها الأول لكرة القدم تدريباته استعدادًا لملاقاة فريق الحزم ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد التدريب حضور الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لتدريب فريق ‫أبها⁩ عصر اليوم.

والتقى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والجهازين الإداري والفني والذين استمعوا لتوجيهاته ودعمه قبيل مباراة ⁧‫الحزم⁩ المقبلة .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بحضور تركي بن طلال .. أبها يواصل تحضيراته للحزم
سبق

واصل فريق أبها الأول لكرة القدم تدريباته استعدادًا لملاقاة فريق الحزم ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد التدريب حضور الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لتدريب فريق ‫أبها⁩ عصر اليوم.

والتقى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والجهازين الإداري والفني والذين استمعوا لتوجيهاته ودعمه قبيل مباراة ⁧‫الحزم⁩ المقبلة .

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
11:26 PM

بحضور تركي بن طلال .. أبها يواصل تحضيراته للحزم

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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واصل فريق أبها الأول لكرة القدم تدريباته استعدادًا لملاقاة فريق الحزم ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد التدريب حضور الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لتدريب فريق ‫أبها⁩ عصر اليوم.

والتقى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والجهازين الإداري والفني والذين استمعوا لتوجيهاته ودعمه قبيل مباراة ⁧‫الحزم⁩ المقبلة .

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