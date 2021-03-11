الهلال يسعى لخطف الصدارة .. والوحدة للابتعاد عن شبح الهبوط

في دوري المحترفين اليوم

يبحث الهلال الوصيف عن انتزاع الصدارة حينما يحل ضيفًا ثقيلاً على الوحدة صاحب المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة، حينما يلتقي الطرفان مساء اليوم الخميس ،على ملعب مدينة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة ضمن منافسات الجولة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل الفريقان اللقاء بهدف واحد هو تحقيق النقاط الثلاث لكن بطموحات مختلفة إذ يبحث الضيوف عن فرصة خطف الصدارة في حين يأمل أصحاب الأرض الاقتراب من مناطق الأمان أكثر.

يسعى الهلال لمواصلة التقدم نحو الصدارة في ظل احتلاله المركز الثاني بـ42 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر الشباب الذي واصل السقوط للجولة الثانية على التوالي.

ويتطلع الأزرق إلى مواصلة حصد الانتصار واستغلال تعثر الشباب بالخسارة من أمام الاتحاد وخطف الصدارة إذ إن فوزه سيجعله بالمركز الأول بفارق الأهداف عن جاره.

وتنفس البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب الهلال الصعداء بعد عودة لاعبيه المصابين الكولومبي غوستافو كويار ومحمد كنو والموقوف ناصر الدوسري، بينما لن يتمكن من الاستفادة من المهاجم عبد الله الحمدان الذي انضم للمصابين سلمان الفرج وهتّان باهبري ومد الله العليان، بالإضافة إلى المدافع الموقوف علي البليهي.

في المقابل يسعى أصحاب الضيافة لاستعادة توازنهم وتصحيح المسار لإيقاف مسلسل الخسائر، والعودة مجددًا لنغمة الانتصارات للابتعاد عن مراكز الخطر التي تلازمهم في الفترة الحالية.

ويدخل الوحدة اللقاء بحثًا عن فوز يبعده عن مراكز شبح الهبوط ، بعد أن تأزم وضع الفريق بخسارة اللقاءات الثلاثة الأخيرة ويعلم المدرب الأردني محمود حديد صعوبة المهمة التي تنتظر فريقه فهو مطالب بالفوز ولا شيء غيره فأي نتيجة غير ذلك ستعقد من وضع فرسان مكة في جدول الترتيب.