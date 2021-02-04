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دولة أوروبية تعتزم منح الحاصلين على لقاح كورونا جواز سفر رقمي

أحد وزرائها: يهمنا إعادة تشغيل المجتمع حتى تتمكن الشركات من العودة

تخطط الدنمارك لمنح الأشخاص الذين تحصلوا على لقاح ضد فيروس كورونا، جواز سفر رقميًّا يسمح لهم بالتنقل بأريحية.

وقال وزير المالية الدنماركي، مورتن بويدسكوف، اليوم الخميس، إنه "في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر، سيكون جواز سفر كورونا الرقمي جاهزًا للاستخدام، على سبيل المثال، خلال السفرات التجارية".

وأضاف: "يهمنا أن نكون قادرين على إعادة تشغيل المجتمع الدنماركي؛ حتى تتمكن الشركات من العودة إلى المسار الصحيح".

وأوضح: "سيتمكن الأشخاص الذين تلقوا التطعيم، من الحصول على جواز السفر الإضافي على هواتفهم المحمولة"؛ مشيرًا إلى أنه "يمكننا أن نكون من بين الأوائل في العالم الذين يمتلكونه، ويمكننا إظهاره لبقية العالم".

ويتم تطوير تقنية مماثلة في الولايات المتحدة بواسطة أسماء كبيرة مثل "مايكروسوفت" و"أوراكل"، لمنح المسافرين جوازات رقمية مشفرة؛ للاحتفاظ بأوراق اعتماد التطعيم الخاصة بهم.

وقبل نهاية شهر فبراير الجاري، سيتمكن المواطنون في الدنمارك من الاطلاع، من خلال أحد المواقع الصحية المحلية، على التأكيد الرسمي لتطعيمهم بلقاح كورونا؛ وفق "روسيا اليوم".

في غضون ذلك، تدرس المفوضية الأوروبية مقترحات لإصدار شهادات التطعيم لمساعدة المسافرين إلى وجهات عطلاتهم بشكل أسرع، وتجنب صيف كارثي آخر لقطاع السياحة في أوروبا.

لكن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قالت إن مثل هذه الشهادات في الوقت الحالي لن تستخدم إلا للأغراض الطبية، أي لمراقبة الآثار السلبية المحتملة للقاحات، على سبيل المثال.

فيروس كورونا الجديد

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دولة أوروبية تعتزم منح الحاصلين على لقاح كورونا جواز سفر رقمي
سبق

تخطط الدنمارك لمنح الأشخاص الذين تحصلوا على لقاح ضد فيروس كورونا، جواز سفر رقميًّا يسمح لهم بالتنقل بأريحية.

وقال وزير المالية الدنماركي، مورتن بويدسكوف، اليوم الخميس، إنه "في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر، سيكون جواز سفر كورونا الرقمي جاهزًا للاستخدام، على سبيل المثال، خلال السفرات التجارية".

وأضاف: "يهمنا أن نكون قادرين على إعادة تشغيل المجتمع الدنماركي؛ حتى تتمكن الشركات من العودة إلى المسار الصحيح".

وأوضح: "سيتمكن الأشخاص الذين تلقوا التطعيم، من الحصول على جواز السفر الإضافي على هواتفهم المحمولة"؛ مشيرًا إلى أنه "يمكننا أن نكون من بين الأوائل في العالم الذين يمتلكونه، ويمكننا إظهاره لبقية العالم".

ويتم تطوير تقنية مماثلة في الولايات المتحدة بواسطة أسماء كبيرة مثل "مايكروسوفت" و"أوراكل"، لمنح المسافرين جوازات رقمية مشفرة؛ للاحتفاظ بأوراق اعتماد التطعيم الخاصة بهم.

وقبل نهاية شهر فبراير الجاري، سيتمكن المواطنون في الدنمارك من الاطلاع، من خلال أحد المواقع الصحية المحلية، على التأكيد الرسمي لتطعيمهم بلقاح كورونا؛ وفق "روسيا اليوم".

في غضون ذلك، تدرس المفوضية الأوروبية مقترحات لإصدار شهادات التطعيم لمساعدة المسافرين إلى وجهات عطلاتهم بشكل أسرع، وتجنب صيف كارثي آخر لقطاع السياحة في أوروبا.

لكن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قالت إن مثل هذه الشهادات في الوقت الحالي لن تستخدم إلا للأغراض الطبية، أي لمراقبة الآثار السلبية المحتملة للقاحات، على سبيل المثال.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
09:30 AM

دولة أوروبية تعتزم منح الحاصلين على لقاح كورونا جواز سفر رقمي

أحد وزرائها: يهمنا إعادة تشغيل المجتمع حتى تتمكن الشركات من العودة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تخطط الدنمارك لمنح الأشخاص الذين تحصلوا على لقاح ضد فيروس كورونا، جواز سفر رقميًّا يسمح لهم بالتنقل بأريحية.

وقال وزير المالية الدنماركي، مورتن بويدسكوف، اليوم الخميس، إنه "في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر، سيكون جواز سفر كورونا الرقمي جاهزًا للاستخدام، على سبيل المثال، خلال السفرات التجارية".

وأضاف: "يهمنا أن نكون قادرين على إعادة تشغيل المجتمع الدنماركي؛ حتى تتمكن الشركات من العودة إلى المسار الصحيح".

وأوضح: "سيتمكن الأشخاص الذين تلقوا التطعيم، من الحصول على جواز السفر الإضافي على هواتفهم المحمولة"؛ مشيرًا إلى أنه "يمكننا أن نكون من بين الأوائل في العالم الذين يمتلكونه، ويمكننا إظهاره لبقية العالم".

ويتم تطوير تقنية مماثلة في الولايات المتحدة بواسطة أسماء كبيرة مثل "مايكروسوفت" و"أوراكل"، لمنح المسافرين جوازات رقمية مشفرة؛ للاحتفاظ بأوراق اعتماد التطعيم الخاصة بهم.

وقبل نهاية شهر فبراير الجاري، سيتمكن المواطنون في الدنمارك من الاطلاع، من خلال أحد المواقع الصحية المحلية، على التأكيد الرسمي لتطعيمهم بلقاح كورونا؛ وفق "روسيا اليوم".

في غضون ذلك، تدرس المفوضية الأوروبية مقترحات لإصدار شهادات التطعيم لمساعدة المسافرين إلى وجهات عطلاتهم بشكل أسرع، وتجنب صيف كارثي آخر لقطاع السياحة في أوروبا.

لكن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قالت إن مثل هذه الشهادات في الوقت الحالي لن تستخدم إلا للأغراض الطبية، أي لمراقبة الآثار السلبية المحتملة للقاحات، على سبيل المثال.

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