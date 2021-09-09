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ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات أمريكية.. برنت عند 72.85 دولارًا للبرميل

صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" 0.22%

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات أمريكية أظهرت تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.22% إلى 69.55 دولارًا للبرميل.

في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.34% إلى 72.85 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وجاء الارتفاع بعد أن أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات النفط الخام تراجعت بواقع 2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من سبتمبر الجاري.

كذلك ذكر المعهد أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة تراجعت 6.4 ملايين برميل، كما انخفض مخزون المقطرات 3.7 ملايين برميل.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس، الأرقام الرسمية للمخزونات.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات أمريكية.. برنت عند 72.85 دولارًا للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات أمريكية أظهرت تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.22% إلى 69.55 دولارًا للبرميل.

في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.34% إلى 72.85 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وجاء الارتفاع بعد أن أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات النفط الخام تراجعت بواقع 2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من سبتمبر الجاري.

كذلك ذكر المعهد أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة تراجعت 6.4 ملايين برميل، كما انخفض مخزون المقطرات 3.7 ملايين برميل.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس، الأرقام الرسمية للمخزونات.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
10:41 AM

ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات أمريكية.. برنت عند 72.85 دولارًا للبرميل

صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" 0.22%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات أمريكية أظهرت تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.22% إلى 69.55 دولارًا للبرميل.

في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.34% إلى 72.85 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وجاء الارتفاع بعد أن أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات النفط الخام تراجعت بواقع 2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من سبتمبر الجاري.

كذلك ذكر المعهد أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة تراجعت 6.4 ملايين برميل، كما انخفض مخزون المقطرات 3.7 ملايين برميل.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس، الأرقام الرسمية للمخزونات.

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