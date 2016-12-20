"غرفة حائل" تعلن نتائج انتخابات الدورة الـ٢٦

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة غرفة حائل في دورته الـ ٢٦، عن نتائج الانتخابات التي انعقدت مند التاسعة صباح أمس الأحد، وحتى نهاية الاقتراع في السادسة من مساء اليوم الاثنين، والتي أجريت عبر التصويت الإلكتروني.
وجاءت النتائج كالتالي: نايف بن عبدالكريم عبدالمحسن الجميل 688 صوتًا هاني بن عبدالعزيز عبدالله الخليفي 680 صوتًا ثامر بن نائف مشعل الشمري 502 صوتاً
الاحتياط سعود بن منصور العمار الشمري 487 صوتاً فارس بن سالم الصنهات الشمري 440 صوتاً محمد بن هذلول شاكر الشمري 429 صوتاً فهد بن سعد عامر العامر 407 صوتاً سلمان بن صالح حمد اليحياء 406 صوتاً بدر بن سعد شريود البراك 397 صوتاً راضي بن سنيد لافي الشمري 356 صوتاً بندر بن سعد منصور الجربوع 308 أصوات فارس بن سلامه فهد السلامه 273 صوتاً امين بن نافع عيسى الهمزاني 264 صوتاً جلوي بن مياح غازي السالمي 254 صوتاً فواز بن سراح مشعل العنزي 160 صوتاً خالد بن عبدالله حليان الفهاد 138 صوتاً حمد بن عبدالله حسين القحطاني 121 صوتاً نوف بنت عيد سعيد السمحان 83 صوتاً سحر بنت علي سليمان الضمادي 63 صوتاً فايز بن حمود معجل الفرج 52 صوتاً حنان بنت عوض موسى الشمري 35 صوتاً عادل بن عمر صالح الجديعي 29 صوتاً البندري شاكر حمود الشمري 20 صوتاً محمد السعيد محمد البانوبي ٩ أصوات حمد بن شهبان فريح العنزي٥ أصوات
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة غرفة حائل في دورته الـ ٢٦، عن نتائج الانتخابات التي انعقدت مند التاسعة صباح أمس الأحد، وحتى نهاية الاقتراع في السادسة من مساء اليوم الاثنين، والتي أجريت عبر التصويت الإلكتروني.
وجاءت النتائج كالتالي: نايف بن عبدالكريم عبدالمحسن الجميل 688 صوتًا هاني بن عبدالعزيز عبدالله الخليفي 680 صوتًا ثامر بن نائف مشعل الشمري 502 صوتاً
الاحتياط سعود بن منصور العمار الشمري 487 صوتاً فارس بن سالم الصنهات الشمري 440 صوتاً محمد بن هذلول شاكر الشمري 429 صوتاً فهد بن سعد عامر العامر 407 صوتاً سلمان بن صالح حمد اليحياء 406 صوتاً بدر بن سعد شريود البراك 397 صوتاً راضي بن سنيد لافي الشمري 356 صوتاً بندر بن سعد منصور الجربوع 308 أصوات فارس بن سلامه فهد السلامه 273 صوتاً امين بن نافع عيسى الهمزاني 264 صوتاً جلوي بن مياح غازي السالمي 254 صوتاً فواز بن سراح مشعل العنزي 160 صوتاً خالد بن عبدالله حليان الفهاد 138 صوتاً حمد بن عبدالله حسين القحطاني 121 صوتاً نوف بنت عيد سعيد السمحان 83 صوتاً سحر بنت علي سليمان الضمادي 63 صوتاً فايز بن حمود معجل الفرج 52 صوتاً حنان بنت عوض موسى الشمري 35 صوتاً عادل بن عمر صالح الجديعي 29 صوتاً البندري شاكر حمود الشمري 20 صوتاً محمد السعيد محمد البانوبي ٩ أصوات حمد بن شهبان فريح العنزي٥ أصوات
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة غرفة حائل في دورته الـ ٢٦، عن نتائج الانتخابات التي انعقدت مند التاسعة صباح أمس الأحد، وحتى نهاية الاقتراع في السادسة من مساء اليوم الاثنين، والتي أجريت عبر التصويت الإلكتروني.
وجاءت النتائج كالتالي: نايف بن عبدالكريم عبدالمحسن الجميل 688 صوتًا هاني بن عبدالعزيز عبدالله الخليفي 680 صوتًا ثامر بن نائف مشعل الشمري 502 صوتاً
الاحتياط سعود بن منصور العمار الشمري 487 صوتاً فارس بن سالم الصنهات الشمري 440 صوتاً محمد بن هذلول شاكر الشمري 429 صوتاً فهد بن سعد عامر العامر 407 صوتاً سلمان بن صالح حمد اليحياء 406 صوتاً بدر بن سعد شريود البراك 397 صوتاً راضي بن سنيد لافي الشمري 356 صوتاً بندر بن سعد منصور الجربوع 308 أصوات فارس بن سلامه فهد السلامه 273 صوتاً امين بن نافع عيسى الهمزاني 264 صوتاً جلوي بن مياح غازي السالمي 254 صوتاً فواز بن سراح مشعل العنزي 160 صوتاً خالد بن عبدالله حليان الفهاد 138 صوتاً حمد بن عبدالله حسين القحطاني 121 صوتاً نوف بنت عيد سعيد السمحان 83 صوتاً سحر بنت علي سليمان الضمادي 63 صوتاً فايز بن حمود معجل الفرج 52 صوتاً حنان بنت عوض موسى الشمري 35 صوتاً عادل بن عمر صالح الجديعي 29 صوتاً البندري شاكر حمود الشمري 20 صوتاً محمد السعيد محمد البانوبي ٩ أصوات حمد بن شهبان فريح العنزي٥ أصوات