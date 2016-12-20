"غرفة حائل" تعلن نتائج انتخابات الدورة الـ٢٦

"الجميل" و"الخليفي" و"الشمري" يحصدون أعلى أصوات

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة غرفة حائل في دورته الـ ٢٦، عن نتائج الانتخابات التي انعقدت مند التاسعة صباح أمس الأحد، وحتى نهاية الاقتراع في السادسة من مساء اليوم الاثنين، والتي أجريت عبر التصويت الإلكتروني.

وجاءت النتائج كالتالي:

نايف بن عبدالكريم عبدالمحسن الجميل 688 صوتًا

هاني بن عبدالعزيز عبدالله الخليفي 680 صوتًا

ثامر بن نائف مشعل الشمري 502 صوتاً

الاحتياط

سعود بن منصور العمار الشمري 487 صوتاً

فارس بن سالم الصنهات الشمري 440 صوتاً

محمد بن هذلول شاكر الشمري 429 صوتاً

فهد بن سعد عامر العامر 407 صوتاً

سلمان بن صالح حمد اليحياء 406 صوتاً

بدر بن سعد شريود البراك 397 صوتاً

راضي بن سنيد لافي الشمري 356 صوتاً

بندر بن سعد منصور الجربوع 308 أصوات

فارس بن سلامه فهد السلامه 273 صوتاً

امين بن نافع عيسى الهمزاني 264 صوتاً

جلوي بن مياح غازي السالمي 254 صوتاً

فواز بن سراح مشعل العنزي 160 صوتاً

خالد بن عبدالله حليان الفهاد 138 صوتاً

حمد بن عبدالله حسين القحطاني 121 صوتاً

نوف بنت عيد سعيد السمحان 83 صوتاً

سحر بنت علي سليمان الضمادي 63 صوتاً

فايز بن حمود معجل الفرج 52 صوتاً

حنان بنت عوض موسى الشمري 35 صوتاً

عادل بن عمر صالح الجديعي 29 صوتاً

البندري شاكر حمود الشمري 20 صوتاً

محمد السعيد محمد البانوبي ٩ أصوات

حمد بن شهبان فريح العنزي٥ أصوات