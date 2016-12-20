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"غرفة حائل" تعلن نتائج انتخابات الدورة الـ٢٦

"الجميل" و"الخليفي" و"الشمري" يحصدون أعلى أصوات

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة غرفة حائل في دورته الـ ٢٦، عن نتائج الانتخابات التي انعقدت مند التاسعة صباح أمس الأحد، وحتى نهاية الاقتراع في السادسة من مساء اليوم الاثنين، والتي أجريت عبر التصويت الإلكتروني.

وجاءت النتائج كالتالي:
نايف بن عبدالكريم عبدالمحسن الجميل 688 صوتًا
هاني بن عبدالعزيز عبدالله الخليفي 680 صوتًا
ثامر بن نائف مشعل الشمري 502 صوتاً

الاحتياط
سعود بن منصور العمار الشمري 487 صوتاً
فارس بن سالم الصنهات الشمري 440 صوتاً
محمد بن هذلول شاكر الشمري 429 صوتاً
فهد بن سعد عامر العامر 407 صوتاً
سلمان بن صالح حمد اليحياء 406 صوتاً
بدر بن سعد شريود البراك 397 صوتاً
راضي بن سنيد لافي الشمري 356 صوتاً
بندر بن سعد منصور الجربوع 308 أصوات
فارس بن سلامه فهد السلامه 273 صوتاً
امين بن نافع عيسى الهمزاني 264 صوتاً
جلوي بن مياح غازي السالمي 254 صوتاً
فواز بن سراح مشعل العنزي 160 صوتاً
خالد بن عبدالله حليان الفهاد 138 صوتاً
حمد بن عبدالله حسين القحطاني 121 صوتاً
نوف بنت عيد سعيد السمحان 83 صوتاً
سحر بنت علي سليمان الضمادي 63 صوتاً
فايز بن حمود معجل الفرج 52 صوتاً
حنان بنت عوض موسى الشمري 35 صوتاً
عادل بن عمر صالح الجديعي 29 صوتاً
البندري شاكر حمود الشمري 20 صوتاً
محمد السعيد محمد البانوبي ٩ أصوات
حمد بن شهبان فريح العنزي٥ أصوات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"غرفة حائل" تعلن نتائج انتخابات الدورة الـ٢٦
سبق

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة غرفة حائل في دورته الـ ٢٦، عن نتائج الانتخابات التي انعقدت مند التاسعة صباح أمس الأحد، وحتى نهاية الاقتراع في السادسة من مساء اليوم الاثنين، والتي أجريت عبر التصويت الإلكتروني.

وجاءت النتائج كالتالي:
نايف بن عبدالكريم عبدالمحسن الجميل 688 صوتًا
هاني بن عبدالعزيز عبدالله الخليفي 680 صوتًا
ثامر بن نائف مشعل الشمري 502 صوتاً

الاحتياط
سعود بن منصور العمار الشمري 487 صوتاً
فارس بن سالم الصنهات الشمري 440 صوتاً
محمد بن هذلول شاكر الشمري 429 صوتاً
فهد بن سعد عامر العامر 407 صوتاً
سلمان بن صالح حمد اليحياء 406 صوتاً
بدر بن سعد شريود البراك 397 صوتاً
راضي بن سنيد لافي الشمري 356 صوتاً
بندر بن سعد منصور الجربوع 308 أصوات
فارس بن سلامه فهد السلامه 273 صوتاً
امين بن نافع عيسى الهمزاني 264 صوتاً
جلوي بن مياح غازي السالمي 254 صوتاً
فواز بن سراح مشعل العنزي 160 صوتاً
خالد بن عبدالله حليان الفهاد 138 صوتاً
حمد بن عبدالله حسين القحطاني 121 صوتاً
نوف بنت عيد سعيد السمحان 83 صوتاً
سحر بنت علي سليمان الضمادي 63 صوتاً
فايز بن حمود معجل الفرج 52 صوتاً
حنان بنت عوض موسى الشمري 35 صوتاً
عادل بن عمر صالح الجديعي 29 صوتاً
البندري شاكر حمود الشمري 20 صوتاً
محمد السعيد محمد البانوبي ٩ أصوات
حمد بن شهبان فريح العنزي٥ أصوات

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
06:58 PM

"غرفة حائل" تعلن نتائج انتخابات الدورة الـ٢٦

"الجميل" و"الخليفي" و"الشمري" يحصدون أعلى أصوات

A A A
خالد السليمي - حائل
0
192

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة غرفة حائل في دورته الـ ٢٦، عن نتائج الانتخابات التي انعقدت مند التاسعة صباح أمس الأحد، وحتى نهاية الاقتراع في السادسة من مساء اليوم الاثنين، والتي أجريت عبر التصويت الإلكتروني.

وجاءت النتائج كالتالي:
نايف بن عبدالكريم عبدالمحسن الجميل 688 صوتًا
هاني بن عبدالعزيز عبدالله الخليفي 680 صوتًا
ثامر بن نائف مشعل الشمري 502 صوتاً

الاحتياط
سعود بن منصور العمار الشمري 487 صوتاً
فارس بن سالم الصنهات الشمري 440 صوتاً
محمد بن هذلول شاكر الشمري 429 صوتاً
فهد بن سعد عامر العامر 407 صوتاً
سلمان بن صالح حمد اليحياء 406 صوتاً
بدر بن سعد شريود البراك 397 صوتاً
راضي بن سنيد لافي الشمري 356 صوتاً
بندر بن سعد منصور الجربوع 308 أصوات
فارس بن سلامه فهد السلامه 273 صوتاً
امين بن نافع عيسى الهمزاني 264 صوتاً
جلوي بن مياح غازي السالمي 254 صوتاً
فواز بن سراح مشعل العنزي 160 صوتاً
خالد بن عبدالله حليان الفهاد 138 صوتاً
حمد بن عبدالله حسين القحطاني 121 صوتاً
نوف بنت عيد سعيد السمحان 83 صوتاً
سحر بنت علي سليمان الضمادي 63 صوتاً
فايز بن حمود معجل الفرج 52 صوتاً
حنان بنت عوض موسى الشمري 35 صوتاً
عادل بن عمر صالح الجديعي 29 صوتاً
البندري شاكر حمود الشمري 20 صوتاً
محمد السعيد محمد البانوبي ٩ أصوات
حمد بن شهبان فريح العنزي٥ أصوات

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142 مليون ..

142 مليون ..

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13,714
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