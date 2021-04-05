النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الثالثة له.. صيدلي بالقنفذة يطلق مبادرة توزيع "سوار تعريفي" لمرضى السكري

يرفع الوعي لدى أولياء الأمور بالاهتمام بغذاء الأطفال والفحوصات الاستكشافية

أطلق صيدلي بصحة القنفذة مبادرة توزيع سوار تعريفي بحالة المرضى المصابين بداء السكري مدون عليه باللغتين العربية والإنجليزية عبارة (أنا مريض بالسكري)، وهي المبادرة الثالثة لذات الصيدلي بعد إطلاقه مبادرتين مختلفتين في الفترات السابقة.

وفي التفاصيل، قال الصيدلي ماجد الزبيدي لـ"سبق": تم إطلاق مبادرة "توزيع سوار تعريفي بمرضى السكري" بصيدلية مركز صحي غرب المظيلف التابع لصحة القنفذة صباح اليوم الأحد، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف مرضى السكري الأطفال والكبار وبعض فئات المجتمع الأخرى الذين يجهلون خطر السكري.

وأضاف أنّ للسوار العديد من الرسائل التوعوية وأهمها إيصال فكرة توعوية لأولياء الأمور بأن الأطفال معرضين للإصابة بداء السكري الأمر الذي يرفع الوعي بالاهتمام بغذاء الأطفال والتقيد بالفحوصات الاستكشافية من أجل سلامة أبنائهم، كما يساهم في التشخيص السريع للممارس الصحي أثناء التعامل مع المرضى المصابين في الحوادث.

يذكر أن الصيدلي الزبيدي أطلق في وقت سابق مبادرة إيصال الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة للمنازل ومبادرة شرح واستخدام الدواء بلغة برايل للمرضى المكفوفين، وهي المبادرات التي نشرتها "سبق" وتداولتها قنوات فضائية في حينها.

وقال إبراهيم المتحمي المتحدث الرسمي لصحة القنفذة لـ" سبق " إن " الزميل ماجد الزبيدي من الكفاءات المتميزة والمبادرة؛ بادر سابقاً بمبادرة إيصال الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة للمنازل ومبادرة شرح واستخدام الدواء للمكفوفين بلغة برايل.

وأضاف المتحمي: " صحة القنفذة وبتوجيه مدير الشؤون الصحية الدكتور أحمد العمري تدعم كل إبداع وتميز من منسوبيها لما فيه خدمة المريض وتجويد الخدمة المقدمة له.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الثالثة له.. صيدلي بالقنفذة يطلق مبادرة توزيع "سوار تعريفي" لمرضى السكري
سبق

أطلق صيدلي بصحة القنفذة مبادرة توزيع سوار تعريفي بحالة المرضى المصابين بداء السكري مدون عليه باللغتين العربية والإنجليزية عبارة (أنا مريض بالسكري)، وهي المبادرة الثالثة لذات الصيدلي بعد إطلاقه مبادرتين مختلفتين في الفترات السابقة.

وفي التفاصيل، قال الصيدلي ماجد الزبيدي لـ"سبق": تم إطلاق مبادرة "توزيع سوار تعريفي بمرضى السكري" بصيدلية مركز صحي غرب المظيلف التابع لصحة القنفذة صباح اليوم الأحد، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف مرضى السكري الأطفال والكبار وبعض فئات المجتمع الأخرى الذين يجهلون خطر السكري.

وأضاف أنّ للسوار العديد من الرسائل التوعوية وأهمها إيصال فكرة توعوية لأولياء الأمور بأن الأطفال معرضين للإصابة بداء السكري الأمر الذي يرفع الوعي بالاهتمام بغذاء الأطفال والتقيد بالفحوصات الاستكشافية من أجل سلامة أبنائهم، كما يساهم في التشخيص السريع للممارس الصحي أثناء التعامل مع المرضى المصابين في الحوادث.

يذكر أن الصيدلي الزبيدي أطلق في وقت سابق مبادرة إيصال الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة للمنازل ومبادرة شرح واستخدام الدواء بلغة برايل للمرضى المكفوفين، وهي المبادرات التي نشرتها "سبق" وتداولتها قنوات فضائية في حينها.

وقال إبراهيم المتحمي المتحدث الرسمي لصحة القنفذة لـ" سبق " إن " الزميل ماجد الزبيدي من الكفاءات المتميزة والمبادرة؛ بادر سابقاً بمبادرة إيصال الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة للمنازل ومبادرة شرح واستخدام الدواء للمكفوفين بلغة برايل.

وأضاف المتحمي: " صحة القنفذة وبتوجيه مدير الشؤون الصحية الدكتور أحمد العمري تدعم كل إبداع وتميز من منسوبيها لما فيه خدمة المريض وتجويد الخدمة المقدمة له.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
01:00 AM

الثالثة له.. صيدلي بالقنفذة يطلق مبادرة توزيع "سوار تعريفي" لمرضى السكري

يرفع الوعي لدى أولياء الأمور بالاهتمام بغذاء الأطفال والفحوصات الاستكشافية

A A A
عبدالعزيز الشهري - الرياض
0
240

أطلق صيدلي بصحة القنفذة مبادرة توزيع سوار تعريفي بحالة المرضى المصابين بداء السكري مدون عليه باللغتين العربية والإنجليزية عبارة (أنا مريض بالسكري)، وهي المبادرة الثالثة لذات الصيدلي بعد إطلاقه مبادرتين مختلفتين في الفترات السابقة.

وفي التفاصيل، قال الصيدلي ماجد الزبيدي لـ"سبق": تم إطلاق مبادرة "توزيع سوار تعريفي بمرضى السكري" بصيدلية مركز صحي غرب المظيلف التابع لصحة القنفذة صباح اليوم الأحد، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف مرضى السكري الأطفال والكبار وبعض فئات المجتمع الأخرى الذين يجهلون خطر السكري.

وأضاف أنّ للسوار العديد من الرسائل التوعوية وأهمها إيصال فكرة توعوية لأولياء الأمور بأن الأطفال معرضين للإصابة بداء السكري الأمر الذي يرفع الوعي بالاهتمام بغذاء الأطفال والتقيد بالفحوصات الاستكشافية من أجل سلامة أبنائهم، كما يساهم في التشخيص السريع للممارس الصحي أثناء التعامل مع المرضى المصابين في الحوادث.

يذكر أن الصيدلي الزبيدي أطلق في وقت سابق مبادرة إيصال الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة للمنازل ومبادرة شرح واستخدام الدواء بلغة برايل للمرضى المكفوفين، وهي المبادرات التي نشرتها "سبق" وتداولتها قنوات فضائية في حينها.

وقال إبراهيم المتحمي المتحدث الرسمي لصحة القنفذة لـ" سبق " إن " الزميل ماجد الزبيدي من الكفاءات المتميزة والمبادرة؛ بادر سابقاً بمبادرة إيصال الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة للمنازل ومبادرة شرح واستخدام الدواء للمكفوفين بلغة برايل.

وأضاف المتحمي: " صحة القنفذة وبتوجيه مدير الشؤون الصحية الدكتور أحمد العمري تدعم كل إبداع وتميز من منسوبيها لما فيه خدمة المريض وتجويد الخدمة المقدمة له.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,856
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,834
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,988
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,126

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة