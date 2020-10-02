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"مجتمع بلا عنف أسري".. حملة لـ"موارد الرياض" تطرح الأسباب والعلاج

استهدفت منسوبي الفرع والدور.. محاضرة تثقيفية ومنشورات توعوية وختام

اختتم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، حملته التوعوية "لأجل مجتمع خالٍ من العنف الأسري" والتي استهدفت منسوبي ومنسوبات الفرع والدور والمراكز الأخرى التابعة له.

واشتملت الحملة التي استمرت يومين على محاضرة تثقيفية، عن بُعد، بعنوان "حياة آمنة من العنف" ألقتها إخصائية العلاج والإرشاد النفسي هيا السويلم، وتناولت فيها مفهوم العنف وأسبابه ووسائل العلاج من آثاره.

وصاحب الحملةَ توزيعُ المنشورات التوعوية على الإدارات النسائية والرجالية داخل الفرع والتي توضح كيفية التعامل مع حالات العنف ودور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في وحدات الحماية الاجتماعية في الحد من العنف مع إرفاق رقم التواصل لبلاغات العنف الأسري (1919) مع جميع المطبوعات.

وتأتي هذه الحملة، كجزء من الحملات التثقيفية التي ينفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دوريًّا للتوعية المجتمعية والتعريف بالخدمات التي تقدّمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في شتى المجالات.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مجتمع بلا عنف أسري".. حملة لـ"موارد الرياض" تطرح الأسباب والعلاج
سبق

اختتم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، حملته التوعوية "لأجل مجتمع خالٍ من العنف الأسري" والتي استهدفت منسوبي ومنسوبات الفرع والدور والمراكز الأخرى التابعة له.

واشتملت الحملة التي استمرت يومين على محاضرة تثقيفية، عن بُعد، بعنوان "حياة آمنة من العنف" ألقتها إخصائية العلاج والإرشاد النفسي هيا السويلم، وتناولت فيها مفهوم العنف وأسبابه ووسائل العلاج من آثاره.

وصاحب الحملةَ توزيعُ المنشورات التوعوية على الإدارات النسائية والرجالية داخل الفرع والتي توضح كيفية التعامل مع حالات العنف ودور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في وحدات الحماية الاجتماعية في الحد من العنف مع إرفاق رقم التواصل لبلاغات العنف الأسري (1919) مع جميع المطبوعات.

وتأتي هذه الحملة، كجزء من الحملات التثقيفية التي ينفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دوريًّا للتوعية المجتمعية والتعريف بالخدمات التي تقدّمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في شتى المجالات.

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
05:20 PM

"مجتمع بلا عنف أسري".. حملة لـ"موارد الرياض" تطرح الأسباب والعلاج

استهدفت منسوبي الفرع والدور.. محاضرة تثقيفية ومنشورات توعوية وختام

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منصور الشلاقي - الرياض
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اختتم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، حملته التوعوية "لأجل مجتمع خالٍ من العنف الأسري" والتي استهدفت منسوبي ومنسوبات الفرع والدور والمراكز الأخرى التابعة له.

واشتملت الحملة التي استمرت يومين على محاضرة تثقيفية، عن بُعد، بعنوان "حياة آمنة من العنف" ألقتها إخصائية العلاج والإرشاد النفسي هيا السويلم، وتناولت فيها مفهوم العنف وأسبابه ووسائل العلاج من آثاره.

وصاحب الحملةَ توزيعُ المنشورات التوعوية على الإدارات النسائية والرجالية داخل الفرع والتي توضح كيفية التعامل مع حالات العنف ودور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في وحدات الحماية الاجتماعية في الحد من العنف مع إرفاق رقم التواصل لبلاغات العنف الأسري (1919) مع جميع المطبوعات.

وتأتي هذه الحملة، كجزء من الحملات التثقيفية التي ينفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دوريًّا للتوعية المجتمعية والتعريف بالخدمات التي تقدّمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في شتى المجالات.

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