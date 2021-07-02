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رسمياً.. طابور طلبات اللجوء في بريطانيا نهاية العام الماضي بلغ تسعة أضعاف

وفقاً للبيانات الرسمية، بلغ عدد المهاجرين الذين ينتظرون النظر في طلبات اللجوء في بريطانيا نهاية العام الماضي تسعة أضعاف ما كان عليه عام 2010.

وتشير الأرقام الرسمية التي حصل عليها مجلس شؤون اللاجئين، من وزارة الداخلية البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، إلى أن هناك حالياً 65 ألف شخص في قائمة الانتظار، وفقاً لـ"بي بي سي".

وقالت الوزارة إن لديها خطة "لإصلاح نظام اللجوء المعطل".

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رسمياً.. طابور طلبات اللجوء في بريطانيا نهاية العام الماضي بلغ تسعة أضعاف
سبق

وفقاً للبيانات الرسمية، بلغ عدد المهاجرين الذين ينتظرون النظر في طلبات اللجوء في بريطانيا نهاية العام الماضي تسعة أضعاف ما كان عليه عام 2010.

وتشير الأرقام الرسمية التي حصل عليها مجلس شؤون اللاجئين، من وزارة الداخلية البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، إلى أن هناك حالياً 65 ألف شخص في قائمة الانتظار، وفقاً لـ"بي بي سي".

وقالت الوزارة إن لديها خطة "لإصلاح نظام اللجوء المعطل".

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
03:38 PM

رسمياً.. طابور طلبات اللجوء في بريطانيا نهاية العام الماضي بلغ تسعة أضعاف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وفقاً للبيانات الرسمية، بلغ عدد المهاجرين الذين ينتظرون النظر في طلبات اللجوء في بريطانيا نهاية العام الماضي تسعة أضعاف ما كان عليه عام 2010.

وتشير الأرقام الرسمية التي حصل عليها مجلس شؤون اللاجئين، من وزارة الداخلية البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، إلى أن هناك حالياً 65 ألف شخص في قائمة الانتظار، وفقاً لـ"بي بي سي".

وقالت الوزارة إن لديها خطة "لإصلاح نظام اللجوء المعطل".

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