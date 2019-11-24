النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض حالة الاستثمار الخاص في المملكة

عبر الاتصال المرئي

‎‏‎عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا اليوم، عبر الاتصال المرئي.

‎‏‎واطلع المجلس خلال اجتماعه على عددٍ من التقارير والعروض والمعاملات المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير الدورية المقدمة من وزارتي الصحة والاقتصاد والتخطيط في شأن المستجدات والتطورات الصحية والاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد -19) والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها، والتقرير الربعي الاقتصادي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال أهم التطورات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، كما استعرض حالة الاستثمار الخاص في المملكة، وكذلك تضمن التقرير التوقعات المستقبلية لاقتصاد المملكة.

‎‏‎وتابع العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في شأن تقرير أداء الأجهزة الحكومية، الذي تضمن تحليلاً لنتائج مؤشرات أداء الأجهزة العامة، وتحليلاً لنتائج مبادرات الأجهزة العامة، ونتائج أبرز المؤشرات الدولية ذات الصلة.


‎‏‎كما ناقش المجلس خلال اجتماعه العرض المقدم من وزارة المالية في شأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي (2022م)، الذي اشتمل على الوضع الحالي لمشروع إعداد الميزانية العامة للدولة، والتقديرات المعتمدة للمالية العامة للدولة على المدى المتوسط، وتقديرات الإيرادات النفطية، وتقديرات النفقات، وتطورات الإطار المالي والاقتصادي، ومشروع النظام الشامل للميزانية، والموافقات.

‎‏‎وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض حالة الاستثمار الخاص في المملكة
سبق

‎‏‎عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا اليوم، عبر الاتصال المرئي.

‎‏‎واطلع المجلس خلال اجتماعه على عددٍ من التقارير والعروض والمعاملات المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير الدورية المقدمة من وزارتي الصحة والاقتصاد والتخطيط في شأن المستجدات والتطورات الصحية والاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد -19) والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها، والتقرير الربعي الاقتصادي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال أهم التطورات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، كما استعرض حالة الاستثمار الخاص في المملكة، وكذلك تضمن التقرير التوقعات المستقبلية لاقتصاد المملكة.

‎‏‎وتابع العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في شأن تقرير أداء الأجهزة الحكومية، الذي تضمن تحليلاً لنتائج مؤشرات أداء الأجهزة العامة، وتحليلاً لنتائج مبادرات الأجهزة العامة، ونتائج أبرز المؤشرات الدولية ذات الصلة.


‎‏‎كما ناقش المجلس خلال اجتماعه العرض المقدم من وزارة المالية في شأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي (2022م)، الذي اشتمل على الوضع الحالي لمشروع إعداد الميزانية العامة للدولة، والتقديرات المعتمدة للمالية العامة للدولة على المدى المتوسط، وتقديرات الإيرادات النفطية، وتقديرات النفقات، وتطورات الإطار المالي والاقتصادي، ومشروع النظام الشامل للميزانية، والموافقات.

‎‏‎وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
10:15 PM

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض حالة الاستثمار الخاص في المملكة

عبر الاتصال المرئي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
726

‎‏‎عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا اليوم، عبر الاتصال المرئي.

‎‏‎واطلع المجلس خلال اجتماعه على عددٍ من التقارير والعروض والمعاملات المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير الدورية المقدمة من وزارتي الصحة والاقتصاد والتخطيط في شأن المستجدات والتطورات الصحية والاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد -19) والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها، والتقرير الربعي الاقتصادي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال أهم التطورات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، كما استعرض حالة الاستثمار الخاص في المملكة، وكذلك تضمن التقرير التوقعات المستقبلية لاقتصاد المملكة.

‎‏‎وتابع العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في شأن تقرير أداء الأجهزة الحكومية، الذي تضمن تحليلاً لنتائج مؤشرات أداء الأجهزة العامة، وتحليلاً لنتائج مبادرات الأجهزة العامة، ونتائج أبرز المؤشرات الدولية ذات الصلة.


‎‏‎كما ناقش المجلس خلال اجتماعه العرض المقدم من وزارة المالية في شأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي (2022م)، الذي اشتمل على الوضع الحالي لمشروع إعداد الميزانية العامة للدولة، والتقديرات المعتمدة للمالية العامة للدولة على المدى المتوسط، وتقديرات الإيرادات النفطية، وتقديرات النفقات، وتطورات الإطار المالي والاقتصادي، ومشروع النظام الشامل للميزانية، والموافقات.

‎‏‎وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,801
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,320
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,233
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,271

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة