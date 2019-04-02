النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بسبب الفيضانات.. إيران تُخلي 70 قرية من منطقة غنية بالنفط

تقديم المساعدات مستمر لـ293 مدينة وقرية ومنطقة جبلية بالبلاد

أخلت السلطات الإيرانية 70 قرية في إقليم خوزستان الغني بالنفط؛ بسبب الفيضانات التي اجتاحت المنطقة.

ووفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية"، قال رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ الإيرانية مرتضى سليمي: إن 27 محافظة إيرانية تواجه أزمات بسبب هطول الأمطار الغزيرة والثلوج.

وأكد أن عمليات تقديم المساعدات والإغاثة مستمرة لـ293 مدينة وقرية ومنطقة جبلية في البلاد.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بسبب الفيضانات.. إيران تُخلي 70 قرية من منطقة غنية بالنفط
سبق

أخلت السلطات الإيرانية 70 قرية في إقليم خوزستان الغني بالنفط؛ بسبب الفيضانات التي اجتاحت المنطقة.

ووفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية"، قال رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ الإيرانية مرتضى سليمي: إن 27 محافظة إيرانية تواجه أزمات بسبب هطول الأمطار الغزيرة والثلوج.

وأكد أن عمليات تقديم المساعدات والإغاثة مستمرة لـ293 مدينة وقرية ومنطقة جبلية في البلاد.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
12:56 PM

بسبب الفيضانات.. إيران تُخلي 70 قرية من منطقة غنية بالنفط

تقديم المساعدات مستمر لـ293 مدينة وقرية ومنطقة جبلية بالبلاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
6,080

أخلت السلطات الإيرانية 70 قرية في إقليم خوزستان الغني بالنفط؛ بسبب الفيضانات التي اجتاحت المنطقة.

ووفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية"، قال رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ الإيرانية مرتضى سليمي: إن 27 محافظة إيرانية تواجه أزمات بسبب هطول الأمطار الغزيرة والثلوج.

وأكد أن عمليات تقديم المساعدات والإغاثة مستمرة لـ293 مدينة وقرية ومنطقة جبلية في البلاد.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,045
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,299
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,102
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,964

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة