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مصادر: الأمن يقبض على سارقي موظف في برنامج توصيل

تم تداول فيديو لعملية السرقة بعد طلب توصيل جهاز آيفون

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية قبضت على أربعة شباب أقدموا على محاولة سرقة موظف في أحد برامج التوصيل.

وكان مقطع فيديو قد أظهر محاولة السرقة التي بدأت بطلب توصيل جهاز آيفون، ثم محاولة أخذه بالقوة دون دفع قيمته والاصطدام بعدد من المركبات عند محاولة الهروب.

الجهات الأمنية كثفت من تحرياتها ونجحت بالقبض على المتهمين وعددهم ٤ أشخاص أعمارهم: ٢٠ سنة، ١٨ سنة، ١٧ سنة، فيما يبلغ عمر المخطط للعملية ٢٥ سنة، وكان يقوم بإدارتهم والتخطيط لهم.

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مصادر: الأمن يقبض على سارقي موظف في برنامج توصيل
سبق

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية قبضت على أربعة شباب أقدموا على محاولة سرقة موظف في أحد برامج التوصيل.

وكان مقطع فيديو قد أظهر محاولة السرقة التي بدأت بطلب توصيل جهاز آيفون، ثم محاولة أخذه بالقوة دون دفع قيمته والاصطدام بعدد من المركبات عند محاولة الهروب.

الجهات الأمنية كثفت من تحرياتها ونجحت بالقبض على المتهمين وعددهم ٤ أشخاص أعمارهم: ٢٠ سنة، ١٨ سنة، ١٧ سنة، فيما يبلغ عمر المخطط للعملية ٢٥ سنة، وكان يقوم بإدارتهم والتخطيط لهم.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
06:06 PM

مصادر: الأمن يقبض على سارقي موظف في برنامج توصيل

تم تداول فيديو لعملية السرقة بعد طلب توصيل جهاز آيفون

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
13
7,683

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية قبضت على أربعة شباب أقدموا على محاولة سرقة موظف في أحد برامج التوصيل.

وكان مقطع فيديو قد أظهر محاولة السرقة التي بدأت بطلب توصيل جهاز آيفون، ثم محاولة أخذه بالقوة دون دفع قيمته والاصطدام بعدد من المركبات عند محاولة الهروب.

الجهات الأمنية كثفت من تحرياتها ونجحت بالقبض على المتهمين وعددهم ٤ أشخاص أعمارهم: ٢٠ سنة، ١٨ سنة، ١٧ سنة، فيما يبلغ عمر المخطط للعملية ٢٥ سنة، وكان يقوم بإدارتهم والتخطيط لهم.

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