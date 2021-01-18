"الشاماني" "رئيس رقباء" بقوة أمن الطرق بالمدينة المنورة

قلد قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة، العقيد سلمان العنزي، حميد بن حمدان الشاماني، رتبته الجديدة "رئيس رقباء".
"سبق" تبارك لـ"الشاماني"، وتتمنى له المزيد من النجاحات.
قلد قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة، العقيد سلمان العنزي، حميد بن حمدان الشاماني، رتبته الجديدة "رئيس رقباء".
"سبق" تبارك لـ"الشاماني"، وتتمنى له المزيد من النجاحات.
قلد قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة، العقيد سلمان العنزي، حميد بن حمدان الشاماني، رتبته الجديدة "رئيس رقباء".
"سبق" تبارك لـ"الشاماني"، وتتمنى له المزيد من النجاحات.
قلد قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة، العقيد سلمان العنزي، حميد بن حمدان الشاماني، رتبته الجديدة "رئيس رقباء".
"سبق" تبارك لـ"الشاماني"، وتتمنى له المزيد من النجاحات.