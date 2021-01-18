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"الشاماني" "رئيس رقباء" بقوة أمن الطرق بالمدينة المنورة

قلد قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة، العقيد سلمان العنزي، حميد بن حمدان الشاماني، رتبته الجديدة "رئيس رقباء".

"سبق" تبارك لـ"الشاماني"، وتتمنى له المزيد من النجاحات.

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"الشاماني" "رئيس رقباء" بقوة أمن الطرق بالمدينة المنورة
سبق

قلد قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة، العقيد سلمان العنزي، حميد بن حمدان الشاماني، رتبته الجديدة "رئيس رقباء".

"سبق" تبارك لـ"الشاماني"، وتتمنى له المزيد من النجاحات.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
05:33 PM

"الشاماني" "رئيس رقباء" بقوة أمن الطرق بالمدينة المنورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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قلد قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة، العقيد سلمان العنزي، حميد بن حمدان الشاماني، رتبته الجديدة "رئيس رقباء".

"سبق" تبارك لـ"الشاماني"، وتتمنى له المزيد من النجاحات.

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