بجوائز تتخطى 600 ألف ريال.. إقامة النسخة الأولى من دوري هجان في 9 ميادين

تمهيدًا لدخول رياضة الهجن في دورة الألعاب الآسيوية بالرياض 2034

أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن مواعيد وتفاصيل النسخة الأولى من دوري هجان خلال الموسم 2022، الذي يأتي إحياءً لتراث هذه الرياضة الأصيلة، وتمهيدًا لدخول رياضة الهجن في دورة الألعاب الآسيوية بالرياض 2034.

وأوضح الاتحاد أن دوري هجان سيقام على أرضية تسعة ميادين للهجن؛ وهي ميادين: الطائف، سكاكا، الصويدرة، السيح، القصيم، حائل، تبوك، نجران، رماح.

ولفت إلى أن دوري هجان سينطلق يوم السبت الموافق 29 يناير الحالي، ويستمر حتى يوم السبت 26 فبراير المقبل، على أن تقام المرحلة الختامية من دوري هجان في نسخته الأولى على أرضية ميدان رماح للهجن، وذلك يوم الأحد الموافق 6 مارس القادم.

ويتجاوز مجموع جوائز الدوري أكثر من 600 ألف ريال؛ حيث سينطلق بـ18 شوطًا تمهيديًا في الميادين التسعة، بمجموع جوائز 265 ألف ريال، فيما ستبلغ قيمة جوائز أشواط المرحلة الختامية 354 ألف ريال تقدم للفائزين العشرة الأوائل".

وأشار إلى أنه سيتم نشر الشروط والأحكام للمشاركة في النسخة الأولى من دوري هجان خلال الأيام المقبلة على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة به.