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"المالية" تعلن إتمام تسعير الطرح السابع من السندات الدولية بنجاح

بإجمالي 7 مليارات دولار

أعلنت وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها السابع للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.

ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 54 مليار دولار أمريكي وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من سبعة أضعاف إجمالي الإصدار. وقد بلغ إجمالي الطرح 7 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 26.25 مليار ريال سعودي) مقسمة على ثلاث شرائح كما يلي:2.5 دولار أمريكي (ما يعادل 9.37 مليار ريال سعودي) لسندات 5 سنوات استحقاق العام 2025م، و1.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 5.62 مليار ريال سعودي) لسندات 10 سنة استحقاق العام 2030م، و3 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 11.25 مليار ريال سعودي) لسندات 40 سنة استحقاق العام 2060م.

وزارة المالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المالية" تعلن إتمام تسعير الطرح السابع من السندات الدولية بنجاح
سبق

أعلنت وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها السابع للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.

ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 54 مليار دولار أمريكي وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من سبعة أضعاف إجمالي الإصدار. وقد بلغ إجمالي الطرح 7 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 26.25 مليار ريال سعودي) مقسمة على ثلاث شرائح كما يلي:2.5 دولار أمريكي (ما يعادل 9.37 مليار ريال سعودي) لسندات 5 سنوات استحقاق العام 2025م، و1.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 5.62 مليار ريال سعودي) لسندات 10 سنة استحقاق العام 2030م، و3 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 11.25 مليار ريال سعودي) لسندات 40 سنة استحقاق العام 2060م.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
07:17 PM
اخر تعديل
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
10:04 PM

"المالية" تعلن إتمام تسعير الطرح السابع من السندات الدولية بنجاح

بإجمالي 7 مليارات دولار

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
1,812

أعلنت وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها السابع للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.

ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 54 مليار دولار أمريكي وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من سبعة أضعاف إجمالي الإصدار. وقد بلغ إجمالي الطرح 7 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 26.25 مليار ريال سعودي) مقسمة على ثلاث شرائح كما يلي:2.5 دولار أمريكي (ما يعادل 9.37 مليار ريال سعودي) لسندات 5 سنوات استحقاق العام 2025م، و1.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 5.62 مليار ريال سعودي) لسندات 10 سنة استحقاق العام 2030م، و3 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 11.25 مليار ريال سعودي) لسندات 40 سنة استحقاق العام 2060م.

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2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
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