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"نوال الحمود " تزور "كيان "وتثني على مشاريعها وإنجازاتها

نوهت بالخدمات التي تقدمها السعودية لليتامى لدمجهم بالمجتمع

زرات الشيخة نوال الحمود آل الصباح رئيس مجلس الإدارة للمنظمة العربية لدعم المواهب الرياضية يوم الخميس الماضي جمعية كيان للأيتام حيث كان في استقبالها سمها بنت سعيد الغامدي رئيس مجلس إدارة الجمعية بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة وعضوات الجمعية والموظفات .

وأطلعت "نوال الحمود " على مشاريع الجمعية، وبرامجها، وأهدافها، وإنجازاتها وبحث أوجه التعاون لخدمة أبنائها الأيتام، واستعرضت ما قامت به "كيان" منذ نشأتها حتى الآن في تنمية وتمكين ودعم أبنائها الأيتام ذوي الظروف الخاصة.

وقالت "نوال الحمود" إنها سعدت بهذه الزيارة التي تعرفت من خلالها على مجهودات جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها من خلال تطوع كوكبة من السيدات السعوديات اللاتي تحملن مسؤولية دعم فئة الأيتام لتمكينهم واستقرارهم ودعم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية تجاههم وتقديم خدمات نوعية تساهم في اندماجهم بالمجتمع .

وثمنت " سمها الغامدي" الزيارة الكريمة للشيخة "نوال الحمود "وتخصيص جزء من وقتها رغم مسؤولياتها العديدة للتعرف على أحد مجالات العمل الخيري لدينا بالمملكة، مما يدل على ما تملكه من حس عال ٍبالمسؤولية الاجتماعية تجاه فئات المجتمع بشكل عام والأيتام على وجه الخصوص.

ونوهت "الغامدي "بجهود "نوال الحمود " التي أهلتها لتكون من السيدات البارزات خليجياً وعربياً، وحصولها على التكريم من العديد من المنظمات الدولية وقد كان لزيارتها الكريمة والتقائها بأعضاء ومنسوبات الجمعية الأثر البالغ على نفوسنا ونتطلع إلى تكرار هذه الزيارة الكريمة ومشاركتها لنا في إنجازات الجمعية مستقبلاً بإذن الله."

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"نوال الحمود " تزور "كيان "وتثني على مشاريعها وإنجازاتها
سبق

زرات الشيخة نوال الحمود آل الصباح رئيس مجلس الإدارة للمنظمة العربية لدعم المواهب الرياضية يوم الخميس الماضي جمعية كيان للأيتام حيث كان في استقبالها سمها بنت سعيد الغامدي رئيس مجلس إدارة الجمعية بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة وعضوات الجمعية والموظفات .

وأطلعت "نوال الحمود " على مشاريع الجمعية، وبرامجها، وأهدافها، وإنجازاتها وبحث أوجه التعاون لخدمة أبنائها الأيتام، واستعرضت ما قامت به "كيان" منذ نشأتها حتى الآن في تنمية وتمكين ودعم أبنائها الأيتام ذوي الظروف الخاصة.

وقالت "نوال الحمود" إنها سعدت بهذه الزيارة التي تعرفت من خلالها على مجهودات جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها من خلال تطوع كوكبة من السيدات السعوديات اللاتي تحملن مسؤولية دعم فئة الأيتام لتمكينهم واستقرارهم ودعم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية تجاههم وتقديم خدمات نوعية تساهم في اندماجهم بالمجتمع .

وثمنت " سمها الغامدي" الزيارة الكريمة للشيخة "نوال الحمود "وتخصيص جزء من وقتها رغم مسؤولياتها العديدة للتعرف على أحد مجالات العمل الخيري لدينا بالمملكة، مما يدل على ما تملكه من حس عال ٍبالمسؤولية الاجتماعية تجاه فئات المجتمع بشكل عام والأيتام على وجه الخصوص.

ونوهت "الغامدي "بجهود "نوال الحمود " التي أهلتها لتكون من السيدات البارزات خليجياً وعربياً، وحصولها على التكريم من العديد من المنظمات الدولية وقد كان لزيارتها الكريمة والتقائها بأعضاء ومنسوبات الجمعية الأثر البالغ على نفوسنا ونتطلع إلى تكرار هذه الزيارة الكريمة ومشاركتها لنا في إنجازات الجمعية مستقبلاً بإذن الله."

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
10:24 PM

"نوال الحمود " تزور "كيان "وتثني على مشاريعها وإنجازاتها

نوهت بالخدمات التي تقدمها السعودية لليتامى لدمجهم بالمجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زرات الشيخة نوال الحمود آل الصباح رئيس مجلس الإدارة للمنظمة العربية لدعم المواهب الرياضية يوم الخميس الماضي جمعية كيان للأيتام حيث كان في استقبالها سمها بنت سعيد الغامدي رئيس مجلس إدارة الجمعية بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة وعضوات الجمعية والموظفات .

وأطلعت "نوال الحمود " على مشاريع الجمعية، وبرامجها، وأهدافها، وإنجازاتها وبحث أوجه التعاون لخدمة أبنائها الأيتام، واستعرضت ما قامت به "كيان" منذ نشأتها حتى الآن في تنمية وتمكين ودعم أبنائها الأيتام ذوي الظروف الخاصة.

وقالت "نوال الحمود" إنها سعدت بهذه الزيارة التي تعرفت من خلالها على مجهودات جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها من خلال تطوع كوكبة من السيدات السعوديات اللاتي تحملن مسؤولية دعم فئة الأيتام لتمكينهم واستقرارهم ودعم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية تجاههم وتقديم خدمات نوعية تساهم في اندماجهم بالمجتمع .

وثمنت " سمها الغامدي" الزيارة الكريمة للشيخة "نوال الحمود "وتخصيص جزء من وقتها رغم مسؤولياتها العديدة للتعرف على أحد مجالات العمل الخيري لدينا بالمملكة، مما يدل على ما تملكه من حس عال ٍبالمسؤولية الاجتماعية تجاه فئات المجتمع بشكل عام والأيتام على وجه الخصوص.

ونوهت "الغامدي "بجهود "نوال الحمود " التي أهلتها لتكون من السيدات البارزات خليجياً وعربياً، وحصولها على التكريم من العديد من المنظمات الدولية وقد كان لزيارتها الكريمة والتقائها بأعضاء ومنسوبات الجمعية الأثر البالغ على نفوسنا ونتطلع إلى تكرار هذه الزيارة الكريمة ومشاركتها لنا في إنجازات الجمعية مستقبلاً بإذن الله."

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