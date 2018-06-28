"البرلمان العربي": الجرائم الحوثية ضد المنشآت السعودية تمثِّل تحديًا صارخًا لجهود السلام

أكد ضرورة التدخل الفوري لحماية المدنيين بوقف الهجمات الصاروخية والطائرات المسيَّرة

حذَّر رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي علوي الباشا من خطورة تفاقم الوضع في اليمن من جراء الانتهاكات التي تنفِّذها مليشيا الحوثي الإرهابية، منددًا بالمجزرة البشعة التي ارتكبتها تلك الميليشيا المدعومة من إيران باستهداف المدنيين والمنشآت والممتلكات المدنية في محافظة مأرب اليمنية.

وتفصيلاً، استنكر "الباشا" في تصريح له اليوم الأعمال العدوانية والاستهدافات الممنهجة التي أصبحت نهجًا متعمدًا للميليشيات الحوثية الإرهابية ضد المدنيين والأعيان والمنشآت المدنية في اليمن والمملكة العربية السعودية، عادًّا الجرائم الحوثية الشنعاء تحديًا صارخًا لكل الجهود والمبادرات الدولية والإقليمية والمحلية التي تسعى لإرساء السلام في اليمن، وحقن دماء اليمنيين.

وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي المجتمع الدولي والإقليمي والمنظمات المعنية بتحمُّل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فعلية قانونية وحازمة لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم الحوثية الإرهابية، مؤكدًا ضرورة التدخُّل الفوري لحماية المدنيين بوقف الهجمات الصاروخية والطائرات المسيَّرة والهجمات العنيفة التي تهدد حياة الآلاف من المدنيين والنازحين في محافظة مأرب اليمنية.