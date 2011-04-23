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بسداد إيجارات منازلهن.. مؤسسة محمد بن فهد تدعم كبيرات السن والأرامل ومن لا عائل لهن

"الأنصاري": ضمن برنامج الرعاية الشاملة للأسر المحتاجة بالتعاون مع مجالس الشباب

يواصل برنامج "الرعاية الشاملة للأسر المحتاجة" بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية عطاءه، للعام الثاني على التوالي في مساعدة النساء وأسرهن على سداد إيجارات المنازل الخاصة بهن وتحسين مساكنهم في بعض مناطق المملكة، وتستهدف المبادرة النساء كبيرات السن والأرامل واسرهن، والمطلقات، ومن لا عائل لهن.

وتفصيلاً، قال الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الدكتور عيسى بن حسن الانصاري: "تنفيذاً لتوجيهات الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، واصلت المؤسسة دعمها للعام الثاني على التوالي برنامج "الرعاية الشاملة للأسر المحتاجة" في مساعدة النساء على سداد ايجارات منازلهن، وتحسين مساكنهن في مناطق المملكة؛ تقديراً من سموه لمكانة المرأة في المجتمع، خاصة التي تعاني ظروفاً اجتماعية صعبة، الأمر الذي يتطلب الوقوف بجانبها ومساندتها".

وأضاف "الأنصاري": مواصلة برنامج الرعاية الشاملة للأسر المحتاجة جاء بالتعاون مع مجالس الشباب في إمارات المناطق والجمعيات الخيرية؛ لتحديد قائمة المستفيدات في بعض مناطق المملكة، وفق الشروط المحددة"، مشيراً إلى أن المشرفين على البرنامج باشروا باتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي تضمن تحقيق أهداف البرنامج بالشكل المطلوب، كما عزز من علاقته بالجهات المساندة والمتعاونة في مناطق المملكة، لضمان تقديم المساعدة للنساء المستهدفات".

يشار إلى أن مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية قد أطلقت برنامج الرعاية الشاملة للأسر المحتاجة في شهر رمضان السنة الماضية، وقد أسهم البرنامج في مساعدة 172 أسرة من الأرامل وكبيرات السن ومن لا عائل لهن، وذلك في كل من: المنطقة الشرقية، ومنطقة القصيم، منطقة الجوف، منطقة نجران، كما أسهم البرنامج في تقديم مشروع "سلة الخير" وتوفير 5096 سلة غذائية للمحتاجين في 8 مناطق بالمملكة وهي؛ حائل، الباحة، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف، نجران، الشرقية، والمدينة المنورة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بسداد إيجارات منازلهن.. مؤسسة محمد بن فهد تدعم كبيرات السن والأرامل ومن لا عائل لهن
سبق

يواصل برنامج "الرعاية الشاملة للأسر المحتاجة" بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية عطاءه، للعام الثاني على التوالي في مساعدة النساء وأسرهن على سداد إيجارات المنازل الخاصة بهن وتحسين مساكنهم في بعض مناطق المملكة، وتستهدف المبادرة النساء كبيرات السن والأرامل واسرهن، والمطلقات، ومن لا عائل لهن.

وتفصيلاً، قال الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الدكتور عيسى بن حسن الانصاري: "تنفيذاً لتوجيهات الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، واصلت المؤسسة دعمها للعام الثاني على التوالي برنامج "الرعاية الشاملة للأسر المحتاجة" في مساعدة النساء على سداد ايجارات منازلهن، وتحسين مساكنهن في مناطق المملكة؛ تقديراً من سموه لمكانة المرأة في المجتمع، خاصة التي تعاني ظروفاً اجتماعية صعبة، الأمر الذي يتطلب الوقوف بجانبها ومساندتها".

وأضاف "الأنصاري": مواصلة برنامج الرعاية الشاملة للأسر المحتاجة جاء بالتعاون مع مجالس الشباب في إمارات المناطق والجمعيات الخيرية؛ لتحديد قائمة المستفيدات في بعض مناطق المملكة، وفق الشروط المحددة"، مشيراً إلى أن المشرفين على البرنامج باشروا باتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي تضمن تحقيق أهداف البرنامج بالشكل المطلوب، كما عزز من علاقته بالجهات المساندة والمتعاونة في مناطق المملكة، لضمان تقديم المساعدة للنساء المستهدفات".

يشار إلى أن مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية قد أطلقت برنامج الرعاية الشاملة للأسر المحتاجة في شهر رمضان السنة الماضية، وقد أسهم البرنامج في مساعدة 172 أسرة من الأرامل وكبيرات السن ومن لا عائل لهن، وذلك في كل من: المنطقة الشرقية، ومنطقة القصيم، منطقة الجوف، منطقة نجران، كما أسهم البرنامج في تقديم مشروع "سلة الخير" وتوفير 5096 سلة غذائية للمحتاجين في 8 مناطق بالمملكة وهي؛ حائل، الباحة، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف، نجران، الشرقية، والمدينة المنورة.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
03:43 PM

بسداد إيجارات منازلهن.. مؤسسة محمد بن فهد تدعم كبيرات السن والأرامل ومن لا عائل لهن

"الأنصاري": ضمن برنامج الرعاية الشاملة للأسر المحتاجة بالتعاون مع مجالس الشباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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يواصل برنامج "الرعاية الشاملة للأسر المحتاجة" بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية عطاءه، للعام الثاني على التوالي في مساعدة النساء وأسرهن على سداد إيجارات المنازل الخاصة بهن وتحسين مساكنهم في بعض مناطق المملكة، وتستهدف المبادرة النساء كبيرات السن والأرامل واسرهن، والمطلقات، ومن لا عائل لهن.

وتفصيلاً، قال الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الدكتور عيسى بن حسن الانصاري: "تنفيذاً لتوجيهات الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، واصلت المؤسسة دعمها للعام الثاني على التوالي برنامج "الرعاية الشاملة للأسر المحتاجة" في مساعدة النساء على سداد ايجارات منازلهن، وتحسين مساكنهن في مناطق المملكة؛ تقديراً من سموه لمكانة المرأة في المجتمع، خاصة التي تعاني ظروفاً اجتماعية صعبة، الأمر الذي يتطلب الوقوف بجانبها ومساندتها".

وأضاف "الأنصاري": مواصلة برنامج الرعاية الشاملة للأسر المحتاجة جاء بالتعاون مع مجالس الشباب في إمارات المناطق والجمعيات الخيرية؛ لتحديد قائمة المستفيدات في بعض مناطق المملكة، وفق الشروط المحددة"، مشيراً إلى أن المشرفين على البرنامج باشروا باتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي تضمن تحقيق أهداف البرنامج بالشكل المطلوب، كما عزز من علاقته بالجهات المساندة والمتعاونة في مناطق المملكة، لضمان تقديم المساعدة للنساء المستهدفات".

يشار إلى أن مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية قد أطلقت برنامج الرعاية الشاملة للأسر المحتاجة في شهر رمضان السنة الماضية، وقد أسهم البرنامج في مساعدة 172 أسرة من الأرامل وكبيرات السن ومن لا عائل لهن، وذلك في كل من: المنطقة الشرقية، ومنطقة القصيم، منطقة الجوف، منطقة نجران، كما أسهم البرنامج في تقديم مشروع "سلة الخير" وتوفير 5096 سلة غذائية للمحتاجين في 8 مناطق بالمملكة وهي؛ حائل، الباحة، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف، نجران، الشرقية، والمدينة المنورة.

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