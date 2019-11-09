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تمديد تكليف "عريشي" مديرًا لمستشفى صامطة لمدة عام

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي، قرارًا بتمديد تكليف عبدالله بن أحمد عريشي مديرًا لمستشفى صامطة العام لمدة عام.

وأعرب "عريشي" عن شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان، على هذه الثقة وحسن الظن، داعيًا الله أن يكون أهلًا لذلك والعمل على تقديم أفضل الخدمات لمراجعي المستشفى، سائلًا المولى عز وجل أن يعينه على المسؤولية المناطة به.

مستشفى صامطة العام

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تمديد تكليف "عريشي" مديرًا لمستشفى صامطة لمدة عام
سبق

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي، قرارًا بتمديد تكليف عبدالله بن أحمد عريشي مديرًا لمستشفى صامطة العام لمدة عام.

وأعرب "عريشي" عن شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان، على هذه الثقة وحسن الظن، داعيًا الله أن يكون أهلًا لذلك والعمل على تقديم أفضل الخدمات لمراجعي المستشفى، سائلًا المولى عز وجل أن يعينه على المسؤولية المناطة به.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
12:50 PM

تمديد تكليف "عريشي" مديرًا لمستشفى صامطة لمدة عام

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي، قرارًا بتمديد تكليف عبدالله بن أحمد عريشي مديرًا لمستشفى صامطة العام لمدة عام.

وأعرب "عريشي" عن شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان، على هذه الثقة وحسن الظن، داعيًا الله أن يكون أهلًا لذلك والعمل على تقديم أفضل الخدمات لمراجعي المستشفى، سائلًا المولى عز وجل أن يعينه على المسؤولية المناطة به.

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