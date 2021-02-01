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رصد تجاوزات صحية بمطاعم ومطابخ وصوالين حلاقة بالطائف

في جولة ميدانية رقابية قام بها مراقبو أمانة المحافظة

رصدت جولة ميدانية رقابية قام بها مراقبو أمانة محافظة الطائف ممثلين عن بلدية "الطائف الجديد الفرعية" تجاوزات صحية وتدني مستوى النظافة وسوء بيئة التحضير ببعض المطاعم والمطابخ شمال المحافظة.

وتابع مراقبو البلدية تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد بأنشطة صوالين الحلاقة، وحث العاملين على الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتقيد بها، مع تطبيق العقوبات المقررة حيال المخالفين.

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رصد تجاوزات صحية بمطاعم ومطابخ وصوالين حلاقة بالطائف
سبق

رصدت جولة ميدانية رقابية قام بها مراقبو أمانة محافظة الطائف ممثلين عن بلدية "الطائف الجديد الفرعية" تجاوزات صحية وتدني مستوى النظافة وسوء بيئة التحضير ببعض المطاعم والمطابخ شمال المحافظة.

وتابع مراقبو البلدية تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد بأنشطة صوالين الحلاقة، وحث العاملين على الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتقيد بها، مع تطبيق العقوبات المقررة حيال المخالفين.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
07:49 PM

رصد تجاوزات صحية بمطاعم ومطابخ وصوالين حلاقة بالطائف

في جولة ميدانية رقابية قام بها مراقبو أمانة المحافظة

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فهد العتيبي - الطائف
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1,796

رصدت جولة ميدانية رقابية قام بها مراقبو أمانة محافظة الطائف ممثلين عن بلدية "الطائف الجديد الفرعية" تجاوزات صحية وتدني مستوى النظافة وسوء بيئة التحضير ببعض المطاعم والمطابخ شمال المحافظة.

وتابع مراقبو البلدية تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد بأنشطة صوالين الحلاقة، وحث العاملين على الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتقيد بها، مع تطبيق العقوبات المقررة حيال المخالفين.

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