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"محافظ المجاردة" يُكَرّم الفائزين بجائزة الأمير تركي بن طلال على مستوى تهامة

"أفلاك": مضاعفة الجائزة العام القادم إلى 200 ألف ريال وطباعة كتاب عن الجائزة

كرّم محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح، الفائزين والفائزات بجائزة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز للعلوم والتميز والإبداع على مستوى محافظات تهامة.

تنظم الجائزة وتشرف عليها اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة، بالتعاون مع بلدية المجاردة، وجامعة الملك خالد فرع تهامة، وإدارة التعليم بمحافظة محايل، وإدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع، وبحضور وكيل المحافظة ثامر بن نايف البقمي ورؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية ومشايخ وأعيان القبائل وجمع من الأهالي بمقر الجائزة في صالة المعارض بشارع الفن، برعاية كريمة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وفي ختام فعاليات مهرجان المجاردة لهذا العام تحت شعار (قمم وشيم).

ووصل للمرحلة النهائية أكثر من خمسين طالبًا وطالبة سواءً من التعليم العام أو الجامعي تنافسوا على جوائز تجاوزت 100 ألف ريال برعاية من شركة " أفلاك الوطنية" والمملوكة لرجل الأعمال أحمد بن ثالبة الشهري، وقد تم تحكيم الأعمال المشاركة من قِبَل أساتذة جامعة وأساتذة متخصصين في هذا المجال.

وانطلق الاحتفال بجولة لمحافظ المجاردة ومديري الإدارات الحكومية والضيوف الكرام على الأعمال المقدمة في المعرض، ومن ثم بدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم، عقب ذلك تم عرض فقرة ومونتاج عن استراتيجية "قمم وشيم"، كاحتفاء بهذه الاستراتيجية؛ لا سيما وأن شعار مهرجان المجاردة لهذا العام يحمل مسمى قمم وشيم.. عقب ذلك تم استعراض مسيرة الجائزة منذ انطلاقتها حتى هذه اللحظة من خلال مونتاج فيديو يحكي تفاصيل تلك المسيرة الملهمة لكل مبدع ومتميز، ومن ثم تم تدشين موقع المرشد السياحي أحد الأعمال المشاركة في الجائزة والتي شاركت به الطالبة أمجاد العمري من خلال الشراكة المبرمة بين اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة وبين كلية العلوم والآداب بالمجاردة للاستفادة من مشاريع التخرج للطالبات.

وفي ختام الحفل تم تكريم الفائزين والفائزات، وكذلك الجهات المشاركة والرعاة، والتقاط الصور التذكارية.

وكان مسك الختام، إعلان أحمد بن ثالبة راعي المسابقة، عن مضاعفة الجائزة في العام القادم إلى مائتي ألف ريال.

جائزة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز للعلوم والتميز والإبداع

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"محافظ المجاردة" يُكَرّم الفائزين بجائزة الأمير تركي بن طلال على مستوى تهامة
سبق

كرّم محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح، الفائزين والفائزات بجائزة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز للعلوم والتميز والإبداع على مستوى محافظات تهامة.

تنظم الجائزة وتشرف عليها اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة، بالتعاون مع بلدية المجاردة، وجامعة الملك خالد فرع تهامة، وإدارة التعليم بمحافظة محايل، وإدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع، وبحضور وكيل المحافظة ثامر بن نايف البقمي ورؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية ومشايخ وأعيان القبائل وجمع من الأهالي بمقر الجائزة في صالة المعارض بشارع الفن، برعاية كريمة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وفي ختام فعاليات مهرجان المجاردة لهذا العام تحت شعار (قمم وشيم).

ووصل للمرحلة النهائية أكثر من خمسين طالبًا وطالبة سواءً من التعليم العام أو الجامعي تنافسوا على جوائز تجاوزت 100 ألف ريال برعاية من شركة " أفلاك الوطنية" والمملوكة لرجل الأعمال أحمد بن ثالبة الشهري، وقد تم تحكيم الأعمال المشاركة من قِبَل أساتذة جامعة وأساتذة متخصصين في هذا المجال.

وانطلق الاحتفال بجولة لمحافظ المجاردة ومديري الإدارات الحكومية والضيوف الكرام على الأعمال المقدمة في المعرض، ومن ثم بدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم، عقب ذلك تم عرض فقرة ومونتاج عن استراتيجية "قمم وشيم"، كاحتفاء بهذه الاستراتيجية؛ لا سيما وأن شعار مهرجان المجاردة لهذا العام يحمل مسمى قمم وشيم.. عقب ذلك تم استعراض مسيرة الجائزة منذ انطلاقتها حتى هذه اللحظة من خلال مونتاج فيديو يحكي تفاصيل تلك المسيرة الملهمة لكل مبدع ومتميز، ومن ثم تم تدشين موقع المرشد السياحي أحد الأعمال المشاركة في الجائزة والتي شاركت به الطالبة أمجاد العمري من خلال الشراكة المبرمة بين اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة وبين كلية العلوم والآداب بالمجاردة للاستفادة من مشاريع التخرج للطالبات.

وفي ختام الحفل تم تكريم الفائزين والفائزات، وكذلك الجهات المشاركة والرعاة، والتقاط الصور التذكارية.

وكان مسك الختام، إعلان أحمد بن ثالبة راعي المسابقة، عن مضاعفة الجائزة في العام القادم إلى مائتي ألف ريال.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
12:37 PM

"محافظ المجاردة" يُكَرّم الفائزين بجائزة الأمير تركي بن طلال على مستوى تهامة

"أفلاك": مضاعفة الجائزة العام القادم إلى 200 ألف ريال وطباعة كتاب عن الجائزة

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عبدالعزيز الشهري - الرياض
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كرّم محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح، الفائزين والفائزات بجائزة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز للعلوم والتميز والإبداع على مستوى محافظات تهامة.

تنظم الجائزة وتشرف عليها اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة، بالتعاون مع بلدية المجاردة، وجامعة الملك خالد فرع تهامة، وإدارة التعليم بمحافظة محايل، وإدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع، وبحضور وكيل المحافظة ثامر بن نايف البقمي ورؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية ومشايخ وأعيان القبائل وجمع من الأهالي بمقر الجائزة في صالة المعارض بشارع الفن، برعاية كريمة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وفي ختام فعاليات مهرجان المجاردة لهذا العام تحت شعار (قمم وشيم).

ووصل للمرحلة النهائية أكثر من خمسين طالبًا وطالبة سواءً من التعليم العام أو الجامعي تنافسوا على جوائز تجاوزت 100 ألف ريال برعاية من شركة " أفلاك الوطنية" والمملوكة لرجل الأعمال أحمد بن ثالبة الشهري، وقد تم تحكيم الأعمال المشاركة من قِبَل أساتذة جامعة وأساتذة متخصصين في هذا المجال.

وانطلق الاحتفال بجولة لمحافظ المجاردة ومديري الإدارات الحكومية والضيوف الكرام على الأعمال المقدمة في المعرض، ومن ثم بدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم، عقب ذلك تم عرض فقرة ومونتاج عن استراتيجية "قمم وشيم"، كاحتفاء بهذه الاستراتيجية؛ لا سيما وأن شعار مهرجان المجاردة لهذا العام يحمل مسمى قمم وشيم.. عقب ذلك تم استعراض مسيرة الجائزة منذ انطلاقتها حتى هذه اللحظة من خلال مونتاج فيديو يحكي تفاصيل تلك المسيرة الملهمة لكل مبدع ومتميز، ومن ثم تم تدشين موقع المرشد السياحي أحد الأعمال المشاركة في الجائزة والتي شاركت به الطالبة أمجاد العمري من خلال الشراكة المبرمة بين اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة وبين كلية العلوم والآداب بالمجاردة للاستفادة من مشاريع التخرج للطالبات.

وفي ختام الحفل تم تكريم الفائزين والفائزات، وكذلك الجهات المشاركة والرعاة، والتقاط الصور التذكارية.

وكان مسك الختام، إعلان أحمد بن ثالبة راعي المسابقة، عن مضاعفة الجائزة في العام القادم إلى مائتي ألف ريال.

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